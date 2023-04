Inter-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: assenza totale

La Juventus esce sconfitta dalla semifinale di ritorno e dice addio alla Coppa Italia.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 7: come spesso capita in questa stagione risulta tra i migliori in assoluto.

Bremer 5,5: qualche indecisione di troppo, che in aggiunta al suo errore decisivo all’andata ne minano il rendimento.

Bonucci 6: tornava titolare dopo tanto tempo, tutto sommato la sua è stata una prestazione sufficiente. (Danilo 6)

Alex Sandro 5: ennesima prestazione insufficiente da parte del terzino brasiliano che misteriosamente ha visto rinnovare il proprio contratto.

De Sciglio 5,5: qualche errore grossolano nel primo tempo, nella ripresa la sua prestazione migliora leggermente.

Rabiot 6: ormai risulta sempre tra i più positivi ed anche questa sera è stato uno dei pochi a provare qualcosa.

Locatelli 5: dop l’ottima prestazione contro il Napoli questa sera incappa in una serata decisamente negativa. (Paredes 6)

Miretti 5,5: propositivo ma gli manca sempre qualcosa per incidere nelle partite. (Pogba s.v.)

Kostic 5,5: non era al meglio e si vede, viene richiamato in panchina nell’intervallo. (Milik 5,5)

Di Maria 5,5: tocca tantissimi palloni ma spesso e volentieri molto lontano dall’area avversaria e comunque raramente accende la luce.

Chiesa 5: primo tempo negativo non per colpa sua dato che viene impiegato come prima punta, ma quando Allegri lo riporta sulla fascia la sua prestazione rimane comunque anonima.