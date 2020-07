SPAL-Milan 2-2, le pagelle rossonere: Leao e Saelemaekers per una rimonta a metà

Il Milan riacciuffa la SPAL in extremis e ottiene un pareggio che sa comunque più di due punti persi che di uno guadagnato. Sotto 2-0 anche un po’ casualmente nel primo tempo, gli uomini di Pioli nella ripresa mettono alle corde i ferraresi in inferiorità numerica, ma la rimonta si ferma al 2-2. Buonissimo impatto sul match di Leao e Saelemaekers, mentre oggi delude Rebic. Di seguito le pagelle rossonere:

G. Donnarumma 5,5: anche oggi non viene quasi mai chiamato in causa, ma si trova costretto due volte a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Se sul primo gol la vede sbucare all’ultimo, forse sul secondo poteva capire prima le intenzioni di Floccari.

Calabria 5,5: gli viene concessa una chance, ma per come si mette la partita si può dire che non l’ha potuta sfruttare a pieno. A inizio secondo tempo è il sacrificato per l’assalto a Letica, però nel primo non è che avesse combinato granché (dal 46′ R. Leao 7: entra bene in partita sin dal primo momento. Qualche buona giocata, specialmente a livello tecnico, e poi il gol che dà il la alla rimonta. Ora deve continuare così).

Gabbia 5: purtroppo fa rimpiangere Kjaer. Pasticcia un po’ nella mischia del primo gol, ma in generale dà l’impressione di essere lui l’anello debole della difesa e quindi quello più attaccabile.

Romagnoli 6: lui invece fa la sua solita partita per bene. Petagna e Floccari capiscono che dalle sue parti non si passa e preferiscono cercare gloria altrove.

T. Hernandez 5,5: le partite in serie iniziano a farsi sentire anche sulle gambe del treno francese che oggi fatica a mettersi in moto ed è costretto allo stop a metà del secondo tempo (dal 65′ Laxalt 6: nonostante gli spazi sfonda poco sulla corsia sinistra. Quando ci riesce, però, da un suo cross arriva la palla buona per Leao).

Bennacer 5,5: la fisicità di Dabo gli dà piuttosto fastidio. Anche per lui sembra accendersi la spia della riserva ogni tanto e Pioli gli risparmia una ventina di minuti nel finale (dal 70′ Bonaventura 5,5: una ventina di minuti per l’assalto finale, ma non riesce a incidere particolarmente).

Kessie 5,5: prestazione senza particolari sussulti. Fa il suo in mezzo al campo, ma mezzo voto in meno perché è troppo lontano da Floccari in occasione del raddoppio.

Castillejo S.V.: solo un quarto d’ora di gioco per lui prima che un problema muscolare lo metta ko. Sembrava comunque aver approcciato bene il match (dal 16′ Saelemaekers 7: inizialmente prende il posto dello spagnolo come esterno alto, ma il meglio lo dà come terzino nel secondo tempo. Spinge tanto e sforna cross a volontà. Da uno di questi scaturisce l’autogol finale di Vicari).

Paqueta 6: la sua partita è finalmente ricca di contenuti ed è quello che impegna di più Letica con almeno cinque conclusioni da fuori. Gli manca però la cattiveria necessaria, quella che gli sarebbe servita per spazzare meglio il pallone sul calcio d’angolo da cui nasce il gol di Valoti.

Calhanoglu 6,5: si conferma tra gli uomini più in forma, almeno finché ha benzina in corpo. Nel primo tempo dai suoi piedi partono le azioni più pericolose e troverebbe anche il gol, ma il VAR glielo toglie. Nel secondo cala di lucidità, ma non si risparmia mai fino alla fine.

Rebic 5: oggi è mancato lui. L’impegno c’è come sempre, ma stavolta non riesce a concretizzare come invece ha ampiamente dimostrato di saper fare in questo 2020 (dal 65′ Ibrahimovic 5.5: ha mezzora nelle gambe e appena può Pioli lo getta nella mischia. Gli capita una buona palla di testa, ma incorna male. Ci si aspettava più presenza fisica da lui in mezzo all’area).

All. Pioli 6: opta per un turnover soft, ma anche quel poco che cambia sembra poter incidere negativamente sul risultato. Riesce comunque a rimediare con qualche mossa a partita in corso, vedi Leao e Saelemaekers terzino.