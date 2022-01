Venezia-Milan 0-3, le pagelle rossonere: Theo e Ibra affondano i lagunari

Il Milan cala il tris a Venezia, centra la terza vittoria consecutiva e si riporta momentaneamente in vetta alla classifica. Protagonista assoluta la fascia sinistra rossonera con Theo Hernandez e Rafael Leao a tratti devastanti e incontenibili. Ad aprire il match è però Ibra dopo due minuti di gioco, poi ci pensa il terzino francese a chiuderla con la doppietta personale. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 6: partita da spettatore non pagante. Giusto qualche parata e uscita senza affanno e poi si diverte a giocare con i piedi da libero aggiunto.

Florenzi 6,5: ora che è in fiducia sembra essere tutto un altro giocatore rispetto ad inizio stagione. Gioca con sicurezza, sbaglia poco e si propone in continuazione. Si sta dimostrando risorsa molto preziosa (dall’88’ Stanga: S.V.).

Kalulu 6,5: terzino o centrale poco cambia per lui che si conferma sempre un giocatore affidabile e in continua crescita. Arrivato in sordina, si sta ritagliando gli spazi e le lodi che merita.

Gabbia 6: si appiccica a Henry e non gli concede praticamente nulla. Ordinato anche nel giro palla, si è fatto trovare pronto in queste ultime partite dove c’era bisogno di lui.

T. Hernandez 7,5: sembra che la sosta e la fascia da capitano l’abbiano completamente rigenerato. Imbuca alla perfezione per Leao per l’1-0, spacca la porta per il raddoppio personale e calcia un rigore perfetto per il definitivo tris. A tutto questo aggiunge anche un’attenzione difensiva importante, non tipica del suo repertorio.

Bakayoko 6,5: riprende da dove aveva lasciato con la Roma. Si piazza lì davanti alla difesa dove recupera palloni e li gioca in maniera semplice e pulita. Anche lui appare in netta crescita e fino al ritorno di Kessie e Bennacer sarà fondamentale per lui e la squadra continuare così.

Tonali 6,5: altra prestazione solida, a tutto campo in entrambe le fasi. Sapeva di doversi prendere sulle spalle il centrocampo rossonero in questo periodo e lo sta facendo alla grande. Peccato solo per l’ammonizione, voluta o meno, che gli costa lo Spezia settimana prossima.

Saelemaekers 5,5: riportato a destra risulta paradossalmente un po’ spaesato. Vaga per tutta la trequarti senza trovare la posizione e gli spunti che lo contraddistinguano solitamente. Complice anche il giallo a inizio partita, rimane negli spogliatoi a fine primo tempo (Messias 6: Pioli non esita a metterlo dentro subito a inizio ripresa, lui gioca una partita onesta senza grandi sussulti considerato anche i ritmi piuttosto bassi).

B. Diaz 5,5: passo indietro rispetto a tre giorni fa. Soffre il campo e le marcature strette degli avversari, anche se l’impegno non manca mai (dal 73′ Maldini: S.V.).

R. Leao 7,5: pronti, via e confeziona l’1-0 facile facile per Ibra. A inizio ripresa fa lo stesso con Theo con una palla filtrante perfetta. Per il resto ogni volta che prende palla dà l’impressione di poter sparigliare le carte con una giocata delle sue (dal 61′ Rebic 6: con la partita in ghiaccio gioca una mezzora utile a ritrovare confidenza con il campo dopo il lungo stop).

Ibrahimovic 6,5: non si vede molto eppure si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per sbloccare subito la partita e poi procura il rigore e l’espulsione di Svoboda per chiuderla. Alla fine risulta sempre e comunque decisivo (dal 73′ Giroud: S.V.)

All. Pioli 6,5: rispetto alla Roma ne cambia tre: Ibra segna subito, Leao è imprendibile e Bakayoko gioca forse la sua miglior partita stagionale. Non si può dire che non abbia azzeccato le scelte. Così la sua squadra sbriga la pratica Venezia in scioltezza e mette pressione all’Inter.