Roma-Juventus 3-4, le pagelle dei bianconeri: partita pazza

La Juventus batte in rimonta la Roma 4-3 grazie alle reti di Paulo Dybala, Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski e Mattia De Sciglio.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7,5: nel momento clou della partita diventa decisivo prima parando il rigore a Pellegrini e poi facendo un’uscita perfetta su Abraham.

De Sciglio 6,5: la sua partita non è stata memorabile ma l’importanza del gol che regala i 3 punti alla Juventus è enorme.

Rugani 6: male sulla marcatura nel gol di Abraham ma poi gioca una partita molto ordinata, sta ritrovando continuità e si vede.

de Ligt 6,5: prestazione ottima da parte del centrale olandese che però viene espulso per somma di ammonizioni, per sua fortuna la Roma fallisce il gol che avrebbe riportato la partita in pareggio.

Cuadrado 5,5: un po’ in ombra e soffre molto le sortite offensive di Afena-Gyan, era diffidato e come de Ligt salterà la Supercoppa.

Bentancur 5: ennesima prestazione imbarazzante, rimane un mistero come possa ancora far parte della rosa bianconera. (Arthur 6,5)

Locatelli 6,5: la solita ancora di salvezza per la Juventus, trova il gol che porta in momentanea parità il match.

McKennie 6,5: solita performance di sostanza da parte dello statunitense che soprattutto dopo l’inferiorità numerica dà un contributo importantissimo alla sua squadra.

Dybala 6,5: trova un gol meraviglioso che porta la partita sul momentaneo 1-1, è costretto a lasciare il campo dopo l’espulsione. (Chiellini 6,5)

Chiesa 6: un brutto infortunio al ginocchio lo costringe a lasciare il campo dopo mezz’ora di gioco. (Kulusevski 6)

Kean 5: un’ora da fantasma, la sua stagione continua ad essere più che deludente. (Morata 7)