Juventus-Sassuolo 2-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic decisivo

La Juventus batte il Sassuolo nel finale 2-1 grazie al gol di Paulo Dybala e l’autogol di Tressoldi causato da Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: ottima prestazione da parte del portiere bianconero.

Alex Sandro 6,5: finalmente una prestazione convincente del terzino brasiliano che si fa trovare spesso dai compagni.

Bonucci 6: primo tempo pessimo ma nella ripresa sale di livello e crea diverse occasioni con i suoi lanci.

de Ligt 6: sbaglia un clamoroso gol a porta vuota colpendo il palo ma la sua prestazione è comunque buona.

De Sciglio 5,5: dopo un buon periodo gioca una partita non sufficiente. (Morata 6,5)

McKennie 5,5: pericoloso in fase offensiva ma sbaglia un numero enorme di passaggi.

Zakaria 6: più in ombra rispetto a domenica scorsa ma dà comunque il suo contributo in fatto di corsa. (Locatelli 6)

Arthur 5: serata da dimenticare per l’ex Barcellona che non riesce mai ad entrare in partita. (Rabiot 6)

Cuadrado 5,5: impiegato nel tridente offensivo non riesce quasi mai a creare pericoli agli avversari.

Vlahovic 7: il serbo continua a far capire come mai la Juventus ha investito così tanto, partita decisa da una sua iniziativa personale. (Kaio Jorge s.v.)

Dybala 6,5: sblocca la partita dopo pochi minuti e mette in campo una partita di tanta qualità.