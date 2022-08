Lecce-Empoli 1-1, le pagelle dei giallorossi: bene Banda e Strefezza

Pareggio casalingo per un Lecce messo in difficoltà dalle ripartenze dell’Empoli, specialmente nel primo tempo. Tra i giallorossi su tutti buone le prestazioni di Banda e Strefezza.

Questi i voti dei giallorossi:

Falcone 6,5: viene impegnato severamente solo una volta nel primo tempo salvando il risultato, mentre non può far nulla sulla sfortunata deviazione di Baschirotto per il gol di Parisi. Interviene bene su Baldanzi a inizio secondo tempo;

Gendrey 6,5: tiene bene la posizione e spinge parecchio sulla fascia, specialmente sul finire della gara, anche se senza grandi risultati.

Baschirotto 6: prestazione grintosa come sempre ma è sfortunato nel deviare il buon tiro di Parisi;

Pongracic 6: prova dignitosa, mette impegno e dà una mano a Hjulmand a centrocampo;

Gallo 6: attento nella fase difensiva, forse ci si aspetta un po’ più di spregiudicatezza in fase offensiva;

Bistrovic 5,5: non entra mai veramente in partita. Dal 46’ Askildsen 5,5: non incide;

Hjulmand 6,5: come al solito mette ordine nel centro vampo del Lecce, recupera molti palloni. Gli manca un po’ la conclusione;

Gonzalez 6: partita anonima, lo si vede raramente nelle zone nevralgiche del campo. Dal 79’ Blin 6: entra nel momento più offensivo del Lecce che cerca il raddoppio ed è autore di diversi cross in area;

Strefezza 6,5: non inizia al meglio sbagliando qualche passaggio, ma poi si riprende con azioni d’attacco e con un grande gol. Dal 69’ Di Francesco 5,5: incolore la sua prova;

Ceesay 5: prova insufficiente. Si fa vedere solo in occasione del gol segnato in fuorigioco. Dal 79’ Colombo s.v.: gioca poco per un giudizio;

Banda 6,5: prova gagliarda e generosa, mette scompiglio nella difesa avversaria. Manca un po’ di precisione sotto rete anche se in un’occasione solo un grande intervento del portiere ospite gli nega il gol. Suo l’assist per il gol di Strefezza. Dal 74’ Listkowski 5,5: si fa vedere solo per qualche fallo.