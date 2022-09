Lazio-Feyenoord 4-2, le pagelle biancocelesti: arrivano i primi goal di Vecino

La Lazio ha battuto con merito il Feyenoord nella prima giornata dei gironi di Europa League. 4-2 il risultato finale all’Olimpico. Ecco di seguito le pagelle dei biancocelesti:

Provedel 6,5: un solo pericolo alla fine del primo tempo, poi deve fare i conti con Gimenez nella ripresa.

Hysaj 6,5: una delle migliori prestazioni da quando è alla Lazio. Spinge quando possibile senza far rimpiangere Lazzari.

Gila 6: favorito su Casale, effettua un salvataggio non da poco prima che venga fischiato il rigore del Feyenoord. Poi è protagonista dell’episodio del penalty annullato.

Romagnoli 6,5: ottimo l’intervento in scivolata su Jahanbakhsh, gioca in scioltezza (dal 73′ Patric s.v.)

Marusic 7: si propone con disinvoltura e dialoga bene con Zaccagni, creando una bella catena di sinistra (dal 75′ Radu s.v.).

Vecino 7,5: il migliore in campo. In una serata in cui Immobile non gira, si cala praticamente nei panni di Ciro capitalizzando i palloni che gli capitano a tiro, siglando i suoi primi 2 goal in biancoceleste. Tuttavia, è proprio lui a procurare il rigore agli olandesi. (dal 69′ Milinkovic 6: per il “sergente” una semplice sgambata a risultato acquisito).

Cataldi 6,5: bene in entrambe le fasi, appare in netta crescita.

Luis Alberto 7,5: lo spagnolo ha deciso di confezionare una stagione con i fiocchi. Sblocca il risultato dopo pochi minuti ed è sempre nel vivo della manovra, firmando peraltro l’assist per la seconda rete di Vecino (dal 69′ Basic 6: continua ad acquisire quel minutaggio che gli è mancato in campionato).

Felipe Anderson 7,5: punta Hartman appena ha spazio, accendendo il suo estro e trovando un goal meritato.

Immobile 6: si arrabatta in tutti i modi pur di trovare la via del goal, lancia Felipe Anderson per il raddoppio, ma alla fine deve accettare di rimanere a secco. (dal 70’ Cancellieri 6: gioca come prima punta e per poco non trova il 5-2).

Zaccagni 7: sempre devastante sulla corsia mancina, nonostante sia tra gli uomini più impiegati da Sarri.