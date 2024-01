Juventus-Salernitana 6-1, le pagelle dei bianconeri: tsunami Vecchia Signora

La Juventus travolge la Salernitana 6-1 grazie alle reti di Fabio Miretti, Andrea Cambiaso, Daniele Rugani, Kenan Yildiz, Tim Weah e l’autogol di Bronn.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: una piccola imperfezione nelle fasi iniziali poi non viene più chiamato in causa.

Danilo 6: il capitano bianconero passa una serata tranquilla.

Rugani 6,5: partita ordinata, nella ripresa trova anche il secondo gol stagionale.

Gatti 5,5: inizia la partita con un errore che ricorda la partita col Sassuolo, poi si rifà con una prestazione solida.

Iling 5: molto presente in fase difensiva ma sbaglia praticamente tutto in fase offensiva risultando veramente troppo impreciso. (Weah 6,5)

Rabiot 6: sempre presente con le sue doti fisiche ed atletiche.

Locatelli 6: si limita a dispensare palloni in maniera ordinata senza mai strafare.

Miretti 6,5: trova il suo secondo gol stagionale e lo abbina ad una partita più che convincente. (Nonge 6)

Cambiaso 7: prima trova l’assist per Miretti e poi trova il gol che porta in vantaggio la Juventus. (Kostic s.v.)

Chiesa 7: non trova il gol ma è la vera spina nel fianco della difesa salernitana, è autore di una prestazione onnipotente. (Yildiz 7)

Milik 6: non sfrutta in pieno l’occasione concessagli da Allegri ma comunque è protagonista di una buona partita come collante per la squadra.