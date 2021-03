Udinese-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Marusic di misura, bene Immobile

Alla Dacia Arena vittoria di misura della Lazio di Inzaghi, dopo una prestazione positiva. Grande gol di Marusic. Tanti i pericoli dati da un Immobile in nette condizioni migliori. Bene Milinkovic e Luis Alberto. Musacchio entra negli ultimi minuti e, con un fallo, rischia di compromettere il match per i biancocelesti.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6,5: nessun grande pericolo. Gestisce bene la gara con esperienza, ma è una giornata abbastanza tranquilla per lui. Unico intervento degno di nota negli ultimi minuti quando con un pugno salva un pallone pericoloso;

Patric 6: tiene bene la sua zona, chiamato a verticalizzare velocizza l’azione della Lazio almeno per il primo tempo; anche nella ripresa dimostra personalità e grinta. Qualche sbavatura in copertura nella ripresa. Sul finire si procura anche un cartellino giallo. (Dall’86’ Musacchio 5: entra in partita per giocare nei soli minuti conclusivi e si fa notare per un rischiosissimo intervento ai limiti dell’area e per il conseguente cartellino giallo rimediato);

Acerbi 6: fa il suo, ha in Llorente un cliente pericoloso che contiene comunque bene. Di solito lo si vede ancora più sicuro di oggi, motivo per cui il voto non può essere più alto;

Radu 6,5: positiva la sua prestazione. È molto propositivo, aiuta anche in fase offensiva soprattutto per la prima fase del match;

Lazzari 6,5: la sua velocità sulla fascia è la sua forza e grazie al suo dinamismo crea non pochi problemi ai meno organizzati avversari;

Milinkovic-Savic 6,5: accompagna molte azioni pericolose arrivando anche al tiro qualche volta. Parte dal suo lancio l’azione del primo gol della Lazio;

Leiva 6: gara nella media, dà il suo contributo in termini di accordo tra retroguardia e attacco, ma senza strafare. Merita comunque la sufficienza. (Dal 65’ Escalante 6: prestazione nella norma);

Luis Alberto 6,5: il solito concentrato di tecnica e inventiva. Entra quasi sempre nella manovra della Lazio, specialmente nelle occasioni più pericolose. Suo il “velo” nel passaggio a Marusic in occasione del primo gol della Lazio. (Dal 74’ Pereira 5,5: complice il momento difficile in cui entra, con un’Udinese che alza il pressing, è falloso e si procura un cartellino giallo);

Marusic 6,5: con un grande gol trova l’angolino della porta di Musso per la vittoria finale. Partita comunque ampiamente al di sopra della sufficienza. Si dà da fare sia in fase offensiva che in fase difensiva;

Muriqi 6: inizia molto bene la sua gara, con grinta e determinazione arriva su tutti i palloni, anche se non concretizza. Cala alla distanza. (Dal 65’ Akpa Akpro 6: lavoro utile. Quando è chiamato da Inzaghi è sempre pronto a rispondere alle esigenze della squadra);

Immobile 6: decisamente meglio rispetto alle ultime uscite. Non mette la firma nel match odierno ma quello di oggi è un lavoro tanto sporco quanto utile ai fini del risultato. Va vicino al gol un paio di volte nel primo tempo e prova la conclusione anche diverse volte nella ripresa. Sta ritrovando la condizione. (Dal 74’ Correa 5,5,: gioca male, ma quanto basta per capire che non sta in una condizione ottimale).