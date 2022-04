Empoli-Napoli 3-2, le pagelle degli azzurri: male Meret, ancora in goal Insigne

Il Napoli cade contro l’Empoli e si allontana dalla vetta della classifica. Dopo il doppio vantaggio firmato Mertens ed Insigne la squadra di Spalletti si fa rimontare negli ultimi 10′ e perde per 3-2.

MERET 4: brutta prova per l’estremo difensore azzurro che con una papera regala il primo goal a Pinamonti.

ZANOLI 5: non in palla, l’Empoli sfonda spesso dalla sua parte nella prima frazione. (dal 46′ MALCUIT 4: incerto in più occasioni, due goal avversari arrivano anche grazie a dei suoi svarioni)

RRAHMANI 5.5: perde molti duelli con Pinamonti, non è attento come al solito.

JUAN JESUS 6: attento su Cutrone, partita non di altro profilo ma comunque sufficiente.

RUI 5.5: meglio in fase offensiva, ma dietro commette qualche errore di troppo.

RUIZ 5: rallenta il gioco e non trova mai la verticalizzazione giusta.

ANGUISSA 6.5: strapotere fisico evidente, bellissima l’azione del momentaneo 0-2 dove dopo una bellissima incursione serve Insigne che poi segna il goal.

LOZANO 6: assist per il goal di Mertens che apre le marcature, cala un po’ alla distanza. (dal 68′ ZIELINSKI 5.5: non entra mai realmente in partita)

MERTENS 7: il migliore dei suoi, sempre vivace ed in partita, segna un bel goal. (dal 77′ POLITANO SV)

INSIGNE 6.5: altro goal per il capitano azzurro che segna questa volta su azione. (dall’85’ OUNAS SV)

OSIMHEN 6: tanta grinta ma poca lucidità.