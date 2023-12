Sassuolo-Roma 1-2, pagelle giallorosse: Kristensen è l’eroe di giornata

La Roma torna a vincere lontana dall’Olimpico e agguanta il quarto posto momentaneo in attesa della gara del Napoli. Una partita brutta, ruvida, che si decide nella ripresa dopo l’espulsione ai danni del Sassuolo. Mourinho sorride e trova carattere nei suoi ragazzi, quello che era mancato in Europa.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: KRISTENSEN FA VOLARE I CAPITOLINI

Rui Patricio 6: un tiro, un gol. Il portoghese è incolpevole. Dopo il guizzo del Sassuolo, diventa spettatore non pagante e l’unica cosa che soffre è il freddo.

Mancini 6: il Sassuolo fa un tiro e la Roma prende gol. Nel primo tempo qualche recupero in ritardo, ma il suo stato fisico continua a non essere al 100%. (dal 67′ Pellegrini 6: le difficoltà di condizione ancora si vedono, ma con il suo ingresso la Roma guadagna tecnica. Qualche buona giocata e minuti in più nelle gambe)

Llorente 6: Pinamonti non lo mette in difficoltà e. anche Berardi non gli crea troppo fastidio. Forte e in fiducia, prova a guidare al meglio la difesa e, effettivamente, concede pochissimo agli avversari.

N’Dicka 5.5: nella prima frazione soffre le incursioni del Sassuolo e dalla sua parte arriva il gol di Henrique che si trova smarcato su un tentativo sbagliato dell’ivoriano. Qualche incertezza di troppo che ancora pesano sul fronte difensivo.

Karsdorp 5: non spinge come dovrebbe e si rifugia sempre in difesa. Quando ripiega è spesso distratto e Mourinho lo toglie all’intervallo. (dal 46′ Kristensen 7.5: l’eroe che non ti aspetti. Entra al posto di Karsdorp e fa fatica a trovare il ritmo. Quando il Sassuolo resta in 10, ha più libertà. Prima guadagna un rigore e poi firma il 2-1 grazie anche ad una deviazione che mette Consigli fuori causa. Una serata favolosa per l’ex Leeds che prova a dare un volto nuovo alla sua stagione).

Cristante 6: una partita difficile, una partita sporca dove lotta dal primo all’ultimo minuto. Cristante non si tira mai indietro anche se fa fatica a brillare. Qualche lancio poco preciso per prendere le misure, poi verticalizzazioni ottime che, però non vengono sfruttate.

Paredes 5.5: il talento c’è, la tecnica pure, ma manca completamente la velocità di pensiero e fisica. L’ex PSG non forza mai la giocata e tocca troppe volte il pallone perdendo tempi di gioco. Mourinho ha bisogno di lui, ma i giallorossi necessitano di maggior velocità nella manovra.

Bove 5.5: gli viene dato il compito di dare una mano all’attacco, ma corre tanto e si abbassa troppo, tornando al suo ruolo originario. La Roma va sotto nel punteggio e il portoghese lo toglie al termine della prima frazione di gioco per avere più peso offensivo. (dal 46′ Azmoun 6: entra bene, come sempre, cercando di dare brillantezza alla Roma. Viene cercato poco, ma quando prende palla cerca di essere pericoloso con i suoi inserimenti. Un’arma in più per l’allenatore portoghese.)

Spinazzola 5: prova a saltare l’uomo ma non riesce mai a fare un cross decente per Lukaku o qualche compagno nell’area di rigore. Sottotono come tutti i terzini giallorossi. (dal 68′ El Shaarawy 6: un passo diverso rispetto a Spinazzola e anche movimenti più pungenti. Incursioni e tanta grinta per il nazionale italiano che dimostra di essere un ottimo uomo da partita in corso)

Dybala 6.5: a tratti il suo estro si accende, ma resta troppo altruista quando un vero attaccante punterebbe la porta.. La Roma lo ringrazia e, nel momento più, difficile è lui a calciare il rigore del pari. La luce c’è, ma non sempre illumina. (dall’87 Celik Sv.)

Lukaku 6: tanto lavoro spalle alla porta e tanta pazienza visti i pochi palloni giocabili dei suoi compagni. Nella ripresa, dopo diverse sportellate, riesce a dare un pallone perfetto a Dybala che sfiora il pareggio. Un calciatore che fa reparto e, anche se non segna, mette tutto se stesso.

Mourinho 6.5: le sue parole vengono ascoltate, ma la sua Roma viene punita all’unico tiro pericoloso del Sassuolo. Nella ripresa, qualche cambio da nuova vita e, dopo l’espulsione per il Sassuolo, i giallorossi si accendono e strappano un risultato che vale il quarto posto momentaneo. Si torna ad esultare in trasferta e il portoghese inanella il 6° risultato utile consecutivo in Serie A.