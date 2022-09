Juventus-Spezia 2-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic-Milik per i 3 punti

La Juventus batte 2-0 un ottimo Spezia grazie alle reti dei suoi centravanti Dusan Vlahovic e Arek Milik.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene impiegato molto dai suoi avversari, poi una bruttissima distorsione della caviglia con probabile interessamento dei legamenti lo costringe a lasciare il campo. (Perin 6)

Danilo 6: solita prestazione concreta da parte dell’ex Manchester City, che nella ripresa ha un’occasione enorme per trovare il gol.

Bremer 7: per la prima volta si è rivisto il giocatore ammirato nelle stagioni in granata, domina sui suoi avversari non perdendo nemmeno un contrasto. (Alex Sandro s.v.)

Gatti 6,5: esordio in Serie A e con la maglia della Juventus davvero ottimo, non gli tremano le gambe ed anzi risulta anche tra i migliori in campo.

De Sciglio 5,5: non commette gravi errori difensivi ma con la palla tra i piedi prende spesso la decisione sbagliata.

Miretti 7: continua il momento d’oro del gioiellino del vivaio bianconero e giustamente Allegri continua a dargli fiducia.

Locatelli 6: ancora è un po’ troppo nascosto, la condizione non è delle migliori e la cosa si vede.

Rabiot 5,5: dopo l’ottima prestazione con la Roma incappa in un’altra delle sue serate anonime, incredibile come Allegri continui a dargli opportunità.

Cuadrado 5,5: a memoria una delle sue peggiori partite nelle ultime stagioni, sbaglia quasi sempre la giocata e non si rende mai pericoloso. (Di Maria 6)

Vlahovic 7: dopo il gioiello su punizione con la Roma, l’ex Fiorentina trova un gol fotocopia anche questa sera. Se aggiunge anche questi colpi al suo arsenale, può diventare davvero un top mondiale. (Milik 6,5)

Kean 5: classica partita inconsistente da parte del giovane attaccante, che anche questa sera non si fa mai vedere. (Kostic 6)