Milan-Sassuolo 1-0, basta Pulisic per tre punti pesanti

Ultima partita del 2023 a San Siro, nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Vince il Milan 1 a 0 contro il Sassuolo, determinante il gol di Pulisic al 59′.

Il Milan trova subito il gol con Bennacer dopo 7′ di gioco, ma la rete viene giustamente annullata per il fuorigioco precedente di Giroud. Il match procede poi senza particolari sussulti, con tentativi da entrambe le parti dove si registra mancanza di concretezza negli ultimi metri. Al 23′ prima vera occasione della partita con Bennacer, caparbio al tiro che sfiora il palo sinistro difeso da Consigli. Seconda rete annullata per il Milan, gol di Leao che però è partito davanti a tutti al 31′. Berardi ci prova e Maignan vola per dirgli di no, concedendo solo un angolo. I primi 45′ finiscono sullo 0 a 0.

La ripresa continua ad evidenziare un andamento lento e poco creativo da entrambe le parti. Sussulto di Toljan al 50′, Maignan non viene impensierito. Al 59′ la sblocca Pulisic su assist perforante di Bennacer. La gara è poi più accesa rispetto al primo tempo, i cambi proposti da Pioli e Dionisi scardinano tanti lucchetti di idee e creatività. Non succede altro. Tre punti pesanti per il Milan.

Maignan 6,5: in volo su Berardi, poi parate di garanzia sui pochi tentativi del Sassuolo.

Calabria 6: timido per gran parte dalla gara, ma quando sale sugli scudi lo fa bene in entrambe le fasi di gioco.

Kjaer 6: prova ordinata al fianco dell’adattato Theo Hernandez, si fa trovare attento e custodisce Pinamonti. (Dall’83’ Simic s.v.).

Theo Hernandez 6: sacrificato per necessità a centrale di difesa, non corre particolari rischi. In fase di impostazione da registrare un paio di uscite in modalità terzino, quello che sa fare.

Florenzi 6: una prestazione simile a quella del suo compagno di reparto, ma prova anche a cercare la porta.

Bennacer 7,5: propositivo, legge il gioco, crea spazi e salta l’uomo. Potrebbe sembrare pure normalità, ma in un Milan lento e con poche idee significa aggrapparsi ad un faro che mancava da troppo tempo. L’assist perforante per il gol di Pulisic è la ciliegina sulla torta di una prestazione convincente nel giorno delle sue 150 apparizioni in maglia rossonera. (Dal 63′ Adli 6: porta avanti l’eredità lasciatagli da Bennacer, lo fa con tranquillità e ordine, i tifosi apprezzano e lo applaudono).

Reijnders 6: da lui ci si può aspettare il colpo, in un paio di occasioni mette sul campo qualità e dribbling, anche se in altre si perde su se stesso.

Pulisic 6,5: in difficoltà all’inizio, ma con lo scorrere del tempo cresce anche lui. Raccoglie l’assist al bacio di Bennacer per segnare quello che è il gol che vale tre punti pesanti.

Loftus-Cheek 6: pulisce varie situazioni e la sua presenza fisica è di vitale importanza in mezzo al campo, qualche sfumatura di troppo da correggere. (Dal 73′ Zeroli 6: poco tempo per dimostrare, ma per essere l’esordio in Serie A c’è da sottolineare la mancanza di paura con cui è entrato in campo).

Leao 4,5: prova più che insufficiente, fischiato all’uscita dal campo. I tifosi non gli perdonano un’altra prova con il freno a mano, con giocate superficiali e ricche di errori non da numero 10 del Milan. (Dall’81’ Chukwueze s.v.).

Giroud 5,5: gioca a servizio della squadra, sacrificando la sua natura di bomber. Dovrebbe ricevere i palloni, ma ne va a caccia. Insufficiente, ma non per colpa sua. (Dal 63′ Jovic 5,5: qualche pallone giocato, ma poco per provare a chiudere una partita in tranquillità).

All. Pioli 6: il gol di Pulisic vale molto di più di qualsiasi spumante che verrà stappato l’1 gennaio a mezzanotte, significa tre punti e qualche notte da passare più tranquilla. Il suo Milan appare lento e macchinoso, la stella Leao in condizioni diverse gli faciliterebbe di certo il lavoro.