A. Madrid – Milan 0-1, le pagelle rossonere: Messias dona gioia e speranza

Un Milan coriaceo espugna il Wanda Metropolitano grazie all’incornata di Messias e tiene vive le speranze di qualificazione. Per passare il turno servirà battere il Liverpool a San Siro nell’ultima giornata e sperare in un risultato favorevole da Oporto dove si affronteranno Porto e Atletico. Buonissima partita dei rossoneri che hanno lottato molto, sofferto poco e trovato il colpo vincente nel finale. Tutti sufficienti gli uomini di Pioli, ma da segnalare in particolare la prestazione della coppia di difensori centrali e di Kessie. Di seguito le pagelle rossonere:

Tatarusanu 6,5: il guardalinee gli toglie dal referto una parata straordinaria a inizio partita. Per il resto viene impegnato poco, ma dà comunque sicurezza ai suoi con uscite e interventi di ordinaria amministrazione.

Kalulu 6,5: Carrasco è un bel peperino, ma lui non si scompone e lo tiene a bada. Si conferma in un buonissimo momento di forma e un giocatore su cui poter fare pieno affidamento (dal 65′ Florenzi 6: entra meglio che a Firenze svolgendo bene i suoi compiti sulla fascia).

Kjaer 7,5: si appiccica a Suarez e svuota la cartuccia del Pistolero. Prestazione sontuosa di un giocatore sempre più leader di questa squadra.

Romagnoli 7: una piccola sbavatura in uscita su Griezmann, ma poi non sbaglia nulla. Collabora benissimo con il compagno di reparto per annullare una coppia di attaccanti niente male.

T. Hernandez 6,5: senza Leao davanti a lui capisce di potersi spingere maggiormente in avanti e gli avversari sono costretti a commettere spesso fallo per arrestare la sua corsa sul nascere. Bella l’imbucata per Kessie che porta al gol decisivo.

Tonali 6,5: capisce che stasera serve badare più alla sostanza che al resto e quindi inizia a trottare per tutto il campo recuperando una buona dose di palloni e giocandoli sapientemente (dal 65′ Bakayoko 6,5: il giallo rimediato appena entrato non fa ben sperare, invece per la prima volta in stagione si rivede il giocatore ammirato due anni fa in maglia rossonera. Sfiora anche il gol, ma il ginocchio di Savic glielo nega).

Kessie 7,5: quando gioca così si spiega facilmente perché mezza Europa se lo vorrebbe contendere a parametro zero. Oltre al solito strapotere fisico in mezzo al campo, soprattutto regala un cioccolatino con il mancino che Messias non può sprecare.

Saelemaekers 6,5: motorino perpetuo, lo vedi muoversi per tutto il campo nella speranza di sparigliare la difesa schierata dell’Atletico. Non sempre preciso tecnicamente, ma stasera va bene anche così.

B. Diaz 6,5: in netta crescita rispetto alle ultime uscite. Si fa vedere in zona luce per ricevere palla e non ha paura di tentare il dribbling per cercare di creare superiorità numerica. Non trova il guizzo vincente, ma per larghi tratti è il più vivace dei suoi (dal 78′ Bennacer: S.V.).

Krunic 6: sostituire Leao non è cosa facile in questo periodo, ma lui si applica per farlo con le sue caratteristiche. Garantisce maggior palleggio e un po’ di legna utile in partite come quella di stasera (dal 65′ Messias 7: l’uomo che non ti aspetti nel modo che non ti aspetti, ovvero uno che fino a qualche anno fa giocava nei dilettanti che segna il suo primo gol di testa tra i professionisti alla prima presenza in Champions. Una bella favola per tutti).

Giroud 6: ingaggia una lotta continua con Gimenez, dove spesso è l’uruguaiano a uscirne vincitore. Ma l’impegno e la voglia di fare non sono mancate di certo e questo gli vale la sufficienza (dal 65′ Ibrahimovic 6: basta la sua presenza per creare qualche apprensione in più tra i difensori spagnoli. L’infortunio a Giroud lo costringe a entrare prima del previsto e lui cerca di dosare le sue energie).

All. Pioli 7: prepara bene la partita e infatti il Milan tiene in mano le redini del match per lunghi tratti. Poi non esita nell’affidarsi alla panchina per provare a vincerla anche con cambi coraggiosi ed il suo coraggio viene giustamente premiato con il colpo di testa vincente di Messias.