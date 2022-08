Atalanta-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Isma riacciuffa la Dea

Finisce 1-1 al Gewiss Stadium in virtù delle reti siglate da Malinovskyi e Bennacer. Pareggio tutto sommato giusto con i rossoneri che hanno provato a fare la partita e i bergamaschi che diversamente dal solito hanno optato per una strategia più attendista. Nel Milan prestazione eccellente del regista algerino, mentre male tutti i giocatori più offensivi. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6: anche stasera non è che debba fare granché. Sul gol una deviazione di Kalulu lo mette fuori causa, per il resto giusto un paio di parate di routine.

Calabria 6,5: non spinge molto, ma difensivamente non concede nulla soprattutto a Maehle che non lo supera mai nell’uno contro uno. Nel finale chiude praticamente da terzo di difesa un po’ atipico (dall’84’ Florenzi: S.V.).

Kalulu 6: si appiccica a Zapata e non lo lascia mai respirare. Sfortunato a deviare la conclusione di Malinovskyi, spreca di testa un’ottima occasione per pareggiare a inizio ripresa.

Tomori 6,5: collabora con il collega di reparto ad annullare Zapata prima e Muriel poi. Se poi gli altri la mettono sul piano della velocità con lui cascano male.

T. Hernandez 6,5: paradossalmente sembra essere lui quello che può sparigliare le carte partendo dalle retrovie, anche se poi non riesce a pescare il jolly. Difensivamente annulla totalmente Hateboer.

Bennacer 7,5: tocca una quantità industriale di palloni e lo fa sempre con grande qualità. Il gol è solo la ciliegina su una prestazione di altissimo livello che fa il paio con quella contro l’Udinese.

Tonali 6: macina chilometri su chilometri come al solito, ma sembra che la condizione non sia ancora al top. Va un po’ molle sul pallone geniale di De Ketelaere che l’aveva messo a tu per tu con Musso.

Messias 5: il precampionato aveva un po’ illuso che potesse essere lui la grande sorpresa di quest’anno e che forse non ci fosse effettivamente bisogno di un esterno destro di caratura superiore. Ed invece queste due prime partite di campionato sembrano confermare le impressioni del precedente (dal 66′ Saelemaekers 6: garantisce la solita dose di corsa e mette anche un buon cross che non viene sfruttato dai compagni a centro area).

B. Diaz 5: anche lui dopo l’exploit con l’Udinese torna sugli standard, piuttosto bassi, di fine scorsa stagione. Vaga per la trequarti senza mai trovare la posizione e il modo di poter incidere (dal 58′ De Ketelaere 6: parte forte con la palla deliziosa che dà a Tonali, poi si perde un po’ nel turbinio di posizioni interscambiabili e lui fatica a trovare la sua per ricevere palloni interessanti).

R. Leao 5,5: Gasperini prepara una gabbia per lui da cui riesce a evadere solo in un paio di occasioni e quando lo fa crea pericoli. Per il momento, però, nel complesso dà l’impressione di essere un po’ lontano dai livelli a cui aveva abituato l’anno scorso (dal 66′ Origi 6: Pioli gli chiede di affiancarsi a Giroud, ma anche lui fatica a trovare la sua mattonella. Trova, invece, un interessante spunto in area, ma Djimsiti gli rovina i piani sul più bello).

Rebic 5,5: parte forte anche lui duettando bene con i compagni sulla trequarti. Poi invece si perde un po’ via con il passare del tempo e senza mai riuscire a trovare spazio e modo per colpire (dal 58′ Giroud 5,5: una mezzora in cui arrivano pochi palloni giocabili per lui).

All. Pioli 6: la prestazione dei suoi nel complesso è sufficiente, ma un passo indietro rispetto a una settimana fa, complice anche l’avversario di stasera. Nell’ultima mezzora cambia tutto il fronte d’attacco, ma senza cogliere grandi frutti e creando un po’ di confusione.