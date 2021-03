Bulgaria-Italia 0-2, le pagelle degli Azzurri: Belotti la sblocca

L’Italia vince faticando contro la Bulgaria per 2-0 grazie alle reti di Andrea Belotti e Manuel Locatelli.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: il portiere del Milan non viene mai chiamato in causa dagli avversari.

Florenzi 6: un po’ meno in luce rispetto allo scorso match. (Di Lorenzo 6)

Bonucci 6: qualche buon lancio da parte sua ma viene sollecitato poco dai suoi avversari.

Acerbi 6: partita tranquilla per il difensore centrale della Lazio.

Spinazzola 6,5: il migliore in campo in questa serata un po’ spenta da parte degli Azzurri.

Sensi 5,5: arrivava da un lungo periodo di inattività e si è visto. (Locatelli 6,5)

Verratti 5,5: serata incolore da parte del centrocampista del PSG che risulta un po’ troppo impreciso. (43′ st Pessina sv)

Barella 5,5: da lui ci si aspetta molto di più.

Chiesa 5,5: brutta serata da parte del giovane esterno bianconero che non riesce mai a creare superiorità numerica. (Bernardeschi 6)

Belotti 6,5: solita partita di grande generosità da parte della punta che si guadagna un rigore e lo realizza. (Immobile 6)

Insigne 6: salta poche volte l’uomo ma ha il grande merito di trovare l’assist per Locatelli.