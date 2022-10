Chelsea-Milan 3-0, le pagelle rossonere: assenze pesanti, risultato deludente

Il Milan soccombe 3-0 a Stamford Bridge di fronte a un Chelsea che si è dimostrato superiore sotto tutti gli aspetti. Inutile nascondere che le numerose assenze in casa rossonera siano pesate parecchio, con alcuni giocatori che si sono dimostrati inadeguati per certi palcoscenici e altri che invece hanno deluso le aspettative. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Tatarusanu 6: para il parabile, per il resto sui gol subiti stasera risulta apparentemente incolpevole.

Dest 4,5: conferma le impressioni negative che aveva destato nel secondo tempo contro il Napoli. Si fa tagliare alle spalle da Chilwell nell’azione del secondo gol, ma in generale non convince sotto nessun aspetto.

Kalulu 5,5: tiene in vita i suoi con un intervento eccezionale su Sterling verso la fine del primo tempo, poi nel secondo crolla pure lui. Da un suo errore in disimpegno nasce il gol del definitivo 3-0.

Tomori 4: ritorno a casa tutt’altro che felice per lui. Prima spiana la strada a Sterling, ma Kalulu ci mette una pezzza. Poi si perde in maniera inaccettabile Aubameyang che sigla il gol che indirizza la partita sui binari blues.

Ballo-Toure 4,5: viene letteralmente asfaltato da James che lo travolge con il suo strapotere fisico. Contro un avversario del genere si sono viste tutte le sue lacune difensive e non solo.

Tonali 5,5: nel primo tempo si sbatte come un dannato per cercare di coprire tutti le falle, ma nel secondo anche lui affonda come il resto dei compagni.

Bennacer 5: sicuramente sperava in un esordio da capitano ben diverso. Non si capisce come debba essere lui a marcare Thiago Silva sulle palle alte e non gliene si può nemmeno troppo fare una colpa se il brasiliano gli mangia in testa tre volte in due minuti. In mezzo al campo prova a fare gioco come sempre, ma diversamente dal solito stasera non trova le spalle giuste (dal 72′ Pobega 6: dà un po’ di sostanza e fisicità in mezzo al campo per limitare i danni).

Krunic 5: costretto di nuovo a giocare in un ruolo non suo, prova ad adattarsi come sempre ma a sto giro non ci riesce granché. A fine primo tempo è poco reattivo sulla respinta di Kepa per provare a ribadire in rete (dal 65′ Gabbia 6: con lui si passa alla difesa a 3 e fa il suo quando oramai la partita è già chiusa).

De Ketelaere 4: la delusione maggiore di serata. Considerata la situazione ci si aspetterebbe una prova di coraggio da parte sua, invece non si vede mai e viene divorato dagli avversari con cui non regge minimamente il contrasto fisico. Ha sul piede la palla del pari, ma non dimostra di avere la cattiveria giusta (Rebic 5: è vero che entra principalmente per mettere minuti, ma non lascia minima traccia di sé).

R. Leao 6: l’unico a salvarsi perché anche stasera le uniche due azioni degne di nota partono da due sue accelerazioni. Non si può pretendere però che ogni volta ci pensi sempre e solo lui (dal 72′ B. Diaz 6: entra con il piglio giusto nonostante la partita fosse già ai titoli di coda praticamente).

Giroud 5: di palloni ne arrivano pochi, ma quei pochi diventano facili prede dei tre difensori in maglia blu. Anche per lui un ritorno amaro a Stamford Bridge (dal 72′ Origi 5,5: si rivede dopo l’infortunio e si intuisce che la strada per ritrovare la forma non sarà breve).

All. Pioli 5: le assenze erano tante e pesanti e si è visto palesemente. Le scelte erano pressoché obbligate, ma il problema dei gol subiti su palla inattiva sono una costante preoccupante. Dovrà inventarne una delle sue per ovviare alla situazione in vista dei prossimi impegni.