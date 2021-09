Italia-Bulgaria 1-1, le pagelle degli Azzurri: Chiesa non basta

L’Italia non va oltre l’1-1 contro la Bulgaria nella prima uscita dopo la conquista del campionato Europeo, per gli uomini di Mancini in rete Federico Chiesa.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: impegnato pochissimo dagli avversari, sulla rete bulgara non ha responsabilità.

Emerson 6,5: il terzo italobrasiliano gioca una partita molto convincente e risulta perennemente tra i più attivi. (Pellegrini s.v.)

Acerbi 6: mai messo sotto pressione dagli attacchi bulgari, passa una serata tranquilla.

Bonucci 6: così come il suo compagno di reparto non viene mai messo in difficoltà.

Florenzi 5,5: una delle note negative di questa serata, non si propone mai in fase offensiva ed ha responsabilità sulla rete degli avversari. (Toloi 6)

Verratti 5,5: da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più e questa sera non gli è mai riuscito.

Jorginho 6,5: come al solito ha una pulizia nelle giocate di livello totale, verticalizza un po’ troppo poco ma la sua partita rimane ampiamente sufficiente.

Barella 6: ancora è in ritardo di condizione e si vede, comunque non manca mai la sua generosità. (Cristante 5,5)

Insigne 6: qualche bella giocata ma sbaglia sempre nella finalizzazione, la sua rimane comunque una buona prestazione. (Berardi 6)

Immobile 5: ha il merito di donare l’assist per il gol di Chiesa ma per il resto sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare, ed in partite come questa risulta decisivo. (Raspadori 6)

Chiesa 7: nell’ultimo anno la sua è stata una crescita esponenziale ed anche questa sera lo ha dimostrato. Trova un gol bellissimo ed è sempre il catalizzatore delle azioni più pericolose.