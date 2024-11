Lille-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic per il pari

La Juventus non va oltre il pari contro il Lille nella quarta giornata di Champions League, in rete per i bianconeri Dusan Vlahovic su calcio di rigore.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6: non viene praticamente mai chiamato in causa e sul gol è incolpevole.

Cambiaso 7: solita prestazione da giocatore di categoria superiore, dà il la all’azione che porta al calcio di rigore.

Gatti 6: fa il suo e non rischia praticamente nulla.

Kalulu 5: non sbaglia tanto, ma il suo tentativo fallito di intercettare il pallone permette a David di involarsi da solo verso la porta della Juventus.

Cabal 5: soffre tremendamente il confronto con Zhegrova. (Savona 6)

Locatelli 5,5: sempre con un paio di tempi di gioco in più, qualche bel cambio gioco ma dal regista della Juventus ci si aspetta altro.

Thuram 6,5: dominante a centrocampo, rimane un mistero la sua sostituzione. (McKennie 5,5)

Conceição 6,5: qualche volta è un po’ impreciso ma ogni volta crea delle situazioni di pericolo. Si guadagna il rigore con un bel dribbling.

Koopmeiners 6: sta migliorando la sua condizione fisica, oggi aveva trovato due gol annullati per fuorigioco prima di Vlahovic e poi di Yildiz.

Yildiz 6,5: meno appariscente rispetto a Conceição ma comunque molto solido, cala quando Motta lo mette al centro dell’attacco. (Mbangula s.v.)

Vlahovic 6,5: un miracolo di Chevalier gli nega un grandissimo gol di destro, realizza poi il rigore del definitivo 1-1. (Weah 5,5)