Milan-Hellas Verona 3-2, le pagelle rossonere: rimonta da urlo e primato provvisorio

Finisce 3-2 per il Milan a San Siro, autore di una rimonta clamorosa tutta nel secondo tempo. Sotto di due reti all’intervallo, nella ripresa risultato ribaltato grazie ai gol di Giroud, Kessie su rigore e l’autorete di Gunter. L’uomo chiave del match pero è Castillejo, capace di procurarsi il rigore e propiziare l’autogol decisivo. Tre punti pesantissimi per la banda di Pioli che può così trascorrere la notte in vetta alla classifica. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Tatarusanu 6: un paio di parate da ordinaria amministrazione, non riesce nel miracolo su Caprari e non arriva sul rigore di Barak. Nel complesso però trasmette sicurezza ai suoi.

Calabria 6: non la sua miglior prestazione, ma nel primo tempo è uno dei meno peggio e nel complesso la sua è una prova sufficiente.

Tomori 6: passare dalle sue parti è sempre cosa difficilissima. Forse non perfetto come in altre uscite, ma le sue pezze dietro le ha messe anche stasera.

Romagnoli 5: Kalinic gravita sempre nelle sue zone e spesso riesce a spuntarla come in occasione del rigore dove il capitano rossonero si fa beffare. Oltre a questo anche un altro paio di sbavature.

Ballo Toure 5: primo tempo disastroso. Non ne azzecca mezza e da un suo errore in disimpegno nasce l’azione che porta al rigore del 2-0. Meglio nella ripresa, ma continua a destare grosse perplessità per quanto fatto vedere finora.

Kessie 6,5: primo tempo un po’ in sofferenza, cresce anche lui come tutti nella ripresa e questa volta è glaciale dagli undici metri per riportare il risultato in parità.

Bennacer 7: uno dei pochi a salvarsi nella prima frazione, tiene alti i giri del motore anche nel secondo. Sta entrando in condizione e insieme a Kessie e Tonali può formare una batteria di centrocampisti davvero interessante (dal 77′ Ibrahimovic: S.V).

Saelemaekers 5: fresco di rinnovo, non celebra al meglio la firma. Completamente fuori dal gioco in fase di possesso, fatica anche a contenere Lazovic sulla fascia. Anche lui non inizia nemmeno il secondo tempo (dal 46′ Castillejo 7,5: rispolverato dal dimenticatoio per emergenza, entra in campo con una fame e una determinazione da applausi. C’è il suo zampino in occasione sia del secondo che del terzo gol rossonero, ma è la prestazione in assoluto ad essere convincente).

Maldini 5: alla prima da titolare da San Siro non si vede mai, eccezion fatta per un destro al volo da buona posizione che termina alto. Non è sorprendente che rimanga negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ Krunic 6,5: entra bene anche lui in partita, garantendo maggiore fisicità e dinamicità sulla trequarti. Si conferma jolly prezioso per la squadra)

Rebic 6,5: finché rimane in campo, nel primo tempo è l’unico dei suoi che prova a combinare qualcosa di pericoloso, seppur in maniera egoistica in un paio di frangenti. Poi anche lui è costretto a dare forfait prima del termine della frazione (dal 36′ R. Leao 6,5: l’infortunio a Rebic non gli permette di riposare più di quel tanto, ma il suo ingresso in campo ravviva un po’ la squadra. Pregevole il lavoro e l’assist per Giroud, sfiora il gol con un bel destro a giro).

Giroud 6,5: nel primo tempo Gunter non gli fa vedere un pallone e sembra doversi scrollare la ruggine di dosso. Quando però arriva la palla giusta in area dimostra tutta la sua abilità nel gioco aereo per siglare la rete che dà il la alla rimonta (dall’88’ Tonali: S.V.).

All. Pioli 6,5: toppa abbastanza clamorosamente le scelte iniziali di Ballo Toure e Maldini per rimpiazzare Theo e Brahim, ma è bravo a correggere subito il tiro inserendo Krunic e soprattutto Castillejo. Proprio lo spagnolo, mai visto fin qui e uomo partita stasera, è l’ennesima dimostrazione del grande gruppo che ha saputo creare.