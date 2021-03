Milan-Manchester United 0-1, le pagelle rossonere: Meite rovina tutto

Il Milan, ancora una volta in piena emergenza, si arrende a testa alta ad uno United che però non si è mai dimostrato superiore ai rossoneri nell’arco dei 180 minuti. La differenza nel match di ritorno la fa il gol di Pogba, nato da un’ingenuità clamorosa di Meite che cincischia in area di rigore invece di allontanare la minaccia. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

G. Donnarumma 6: praticamente mai impegnato seriamente a livello di parate, si dedica più che altro ad uscite e impostazione da dietro. Nulla può sul destro di Pogba che trova l’angolo vincente.

Kalulu 6: alla prima grande notte europea della sua carriera, il giovane Pierre non sfigura affatto e annulla completamente il tanto atteso Rashford. La musica cambia quando invece entra Pogba. Esce a metà ripresa per fare posto alla maggior spinta di Dalot (dal 65′ Dalot 6: entra per fornire un apporto offensivo maggiore e prova a farlo con qualche discesa sulla destra).

Kjaer 6,5: sempre attento e preciso, che sia Rashford, Greenwood o chi altro lui non si scompone mai e esce praticamente sempre vincitori dai rispettivi duelli. Il suo gol dell’andata purtroppo non basta.

Tomori 7: altra super prestazione del centrale inglese che si sta affermando sempre di più. Nell’uno contro uno non gli vai mai via e se anche fosse riesce a rimediare con la sua fisicità e velocità. Per informazioni chiedere a James.

T. Hernandez 6: pronti, via accusa un problemino fisico che sembra condizionarlo lungo tutta la partita. James è un bel peperino, ma quando può cerca qualche strappo dei suoi, pur non riuscendo a trovare lo spunto vincente.

Meite 4: il voto può sembrare ingeneroso, perché nel complesso la sua partita è buona. Ma la sua dormita in occasione del gol subito è ingiustificabile e pesa come un macigno nell’esito globale della doppia sfida.

Kessie 6: dopo un avvio un po’ in apnea, sale pian piano in cattedra e insieme al compagno di reparto crea una bella cerniera che chiude gli spazi ai trequarti inglesi. Nel finale si spinge in avanti per trovare il gol, ma purtroppo trova sulla sua strada Maguire.

Saelemaekers 6: si adopera per il solito gran lavoro in fase di non possesso e prova a fare qualcosa anche quando c’è da attaccare. Il problema però è che quando c’è da essere concreti non è la persona più indicata.

Calhanoglu 5: senza tutti i pezzi grossi in avanti, ci si aspetta da lui il colpo che possa sparigliare le carte. E invece nel primo tempo quando ha la palla buona la cicca clamorosamente. Per il resto appare leggermente in crescita rispetto alle ultime uscite, ma non basta comunque.

Krunic 6: si sbatte molto quando la palla ce l’hanno gli avversari, però l’occasione giusta capita proprio sui suoi piedi a fine primo tempo e lui non riesce a trasformarla in gol (dal 72′ Diaz 6: prova a dare maggior brio e fantasia sulla trequarti nel forcing finale).

Castillejo 5,5: l’emergenza lo costringe a reinventarsi centravanti contro avversari di un certo spessore e il risultato è quello più logico. Ci prova, ma risulta totalmente innocuo (dal 65′ Ibrahimovic 6: Calhanoglu gli pennella sulla testa il possibile pallone del pari, ma la sua incornata viene respinta bene da Henderson. Per il resto la sua sola presenza crea sicuramente qualche apprensione in più a Maguire e Lindelof).

All. Pioli 6,5: nonostante le numerose assenze, la sua squadra esce a testa altissima e forse si potrà dire che sia passata la squadra più forte ma non quella che ha meritato di più. Se solo avesse avuto qualche scelta in più in avanti, chissà come sarebbe finita.