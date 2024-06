Spagna-Italia 1-0, le pagelle degli Azzurri: profondo Rosso

L’Italia viene travolta dal gioco della Spagna ed esce sconfitta per 1-0 con l’autorete di Calafiori.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 8: migliore in campo per distacco, compie almeno 5 parate enormi, non può nulla sull’autogol di Calafiori.

Di Lorenzo 4.5: il suo Europeo si sta mantenendo su livelli bassissimi, soffre enormemente per tutti i 95 minuti non riuscendo mai ad imporsi sui suoi diretti avversari.

Bastoni 5,5: va in sofferenza per tutta la partita come i suoi compagni di squadra.

Calafiori 5,5: forse il più positivo del quartetto difensivo ma, suo malgrado, il suo sfortunato autogol decide la partita.

Dimarco 5: tiene abbastanza bene Yamal ma non crea mai nessun pericolo nella metà campo avversaria.

Barella 6: l’impegno e la corsa che ci mette sono da premiare ed è l’unico a meritarsi la sufficienza.

Jorginho 4,5: prestazione al limite del pietoso, pronti-via e regala subito alla Spagna una palla gol che solo grazie a Donnarumma non viene tramutata in gol. Spalletti lo toglie all’intervallo. (Cristante 6)

Pellegrini 5: non vede mai il pallone e quelle poche volte che gravita dalle sue parti non cambia mai passo. (Raspadori sv)

Chiesa 4,5: lontano parente del giocatore visto contro l’Albania, questa sera si è vista la versione dell’ultima stagione in bianconero. Sbaglia tanto e fa fare un figurone a Cucurella. (Zaccagni 5)

Frattesi 4,5: girovaga per 45 minuti senza mai trovare la posizione, Spalletti nell’intervallo lo richiama in panchina. (Cambiaso 4,5)

Scamacca 5: sprofonda tra i due centrali delle Furie Rosse facendosi sempre anticipare, l’unica scusante è che la palla l’Italia la vede pochissime volte. (Retegui 5,5)