Lecce-Atalanta 2-1, le pagelle dei giallorossi: Baschirotto e Falcone i migliori

Con una buona prestazione complessiva il Lecce vince al Via del Mare contro l’Atalanta. Gol per Baschirotto e Di Francesco. Bene tutto l’undici di Baroni. Su tutti in migliori Baschirotto e Falcone. Molto bene anche Gallo.

Questi i voti dei giallorossi:

Falcone 7: non molto impegnato nel primo tempo; neutralizza un paio di tiri piuttosto facilmente. Al 58’ un buon intervento evita il gol del pari. Gestisce bene tutto il secondo tempo contro un’Atalanta più pericolosa. Lasciato completamente solo, nulla può sul gol.

Baschirotto 7: dopo essersi rivelato una delle scoperte difensive della Serie A riesce finalmente anche a trovare il gol con la maglia del Lecce. Su sponda di Gonzalez, il suo colpo di testa, quasi alla mezz’ora, si insacca in rete coronando una prestazione in generale molto positiva;

Pongracic 6: contribuisce efficacemente alla solidità e compattezza di tutto il reparto;

Gallo 6,5: conferma la buona prestazione di Udine; fa il suo con attenzione; l’impostazione della partita e della compagine avversaria non gli permettono di farsi vedere troppo in fase offensiva;

Gendrey 6: tiene bene sulla sua fascia, con grinta difende la sua zona anche se forse avrebbe potuto fare qualcosa sul gol di Zapata. Dall’83’ Umtiti s.v.;

Blin 6: ordinato, gioca con semplicità e concretezza. Dal 72’ Bistrovic 6: molto attivo. Di lui si nota il tiro in porta che sfortunatamente colpisce il compagno Ceesay;

Hjulmand 6,5: sembra esser tornato il capitano di inizio stagione; con personalità gestisce la manovra, recupera palloni e si immola in fase difensiva;

Gonzalez 6: sua la sponda per il gol di Baschirotto, per il resto nella sua gara poche iniziative personali ma tanto supporto ai compagni in fase difensiva;

Strefezza 6: parte più che bene, portando un po’ di scompiglio nella difesa avversaria. Nel secondo tempo, l’Atalanta prende le misure e non gli concede alcuno spazio. Dal 63’ Oudin 6: entra nel momento in cui il Lecce ha più necessità di difendersi che di attaccare, pertanto segue l’azione,

Colombo 6: anche lui parte bene, col piglio di chi vuol continuare a meritare il posto da titolare. Con tecnica dribbla gli avversari e si fa vedere in area. Nella ripresa, complice una Atalanta rigenerata e più offensiva, fatica e sparisce dal gioco. Dal 72’ Ceesay 6: entra con determinazione, dà filo da torcere ai difensori avversari e va vicinissimo al gol “rubando” furbescamente il pallone a Sportiello;

Di Francesco 6,5: approfitta del calo di attenzione della difesa bergamasca e, dopo aver dribblato Sportiello, manda in rete la palla del raddoppio. Dal 63’ Banda 6: si muove tanto, gli manca ancora la conclusione.