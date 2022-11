Juventus-Inter 2-0, le pagelle dei bianconeri: Kostic on fire

La Juventus batte 2-0 l’Inter, superandola in campionato, grazie alle reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: fondamentale su Calhanoglu e su Lautaro, risulta decisivo per il risultato finale.

Danilo 7: solita prestazione maiuscola condita persino da un gol poi annullato dal VAR.

Bremer 7: rientra ed è come se non fosse stato ai box per un infortunio muscolare, prestazione enorme la sua.

Alex Sandro 6: attento, non fa niente di trascendentale ma comunque fa il suo.

Cuadrado 6: un po’ disattento in fase difensiva ma fa comunque la sua partita.

Fagioli 6,5: dopo il gol da sogno all’esordio dal primo minuto, oggi trova anche il gol nel derby d’Italia che chiude la partita.

Locatelli 6,5: dà abbastanza ordine al centrocampo e nel momento decisivo si prende le sue responsabilità.

Rabiot 7: sta giocando una stagione di alto livello e questa sera trova un gol bello ed importante, il suo quinto stagionale.

Kostic 7,5: finalmente si è rivisto il Kostic ammirato nella scorsa Europa League con l’Eintracht. Sulla fascia domina e regala due assist perfetti.

Miretti 5,5: una delle poche note negative della serata, sbaglia troppi passaggi in fase di creazione di gioco. (Di Maria s.v.)

Milik 5: l’altra nota negativa è stata l’attaccante polacco che non riesce mai ad entrare in partita. (Chiesa 6)