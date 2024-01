Lazio-Roma, pagelle giallorosse: terzini male, Lukaku non incide

All’Olimpico la Lazio vince e strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia. La Roma ci prova, ma si perde nella ripresa dove lascia il pallino del gioco ai rivali. Un rigore condanna Mourinho che ha bisogno di una rivoluzione per poter arrivare in fondo alla Serie A e all’Europa League.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: PAREDES SI PERDE, LUKAKU NON COLPISCE

Rui Patricio 7: nessun brivido eccessivo, due interventi buoni che permettono alla Roma di restare in partita. Ordinaria amministrazione negli altri momenti.

Kristensen 6: partita ordinata che lo conferma una bella scoperta al centro della difesa. Meglio da centrale che da terzino. Non soffre gli attaccanti della Lazio.

Mancini 6.5: altra gara di carattere dove combatte su ogni pallone. Sta male e ogni tanto perde il tempo di intervento, ma non si fa mai trovare fuori posizione e combatte fino al triplice fischio.

Huijsen 5.5: non la sufficienza per il rigore decisivo che condanna la Roma. Nonostante la giovane età gioca una partita di grande livello, peccato per l’ingenuità, ma avrà modo di migliorare nel tempo. (dall’81’ Belotti Sv.)

Zalewski 5: cross sbagliati, poca intensità e tecnica da dimenticare. Lontano parente di quello visto durante la conquista della Conference League. (dal 58′ Spinazzola 5: deve dare il cambio di passo, ma la musica è la stessa. La Roma vuole di più da lui, ma il giocatore dell’Europeo vinto sembra un lontano ricordo).

Cristente 5.5: troppi errori anche da parte del centrocampista che dovrebbe far quadrare tempi e schemi. Lentezza da colui che non si è mai riposato per una sola giornata. Nella ripresa alza la qualità, ma nella confusione generale si perde.

Bove 6: una luce in un centrocampo buio e senza idee. La Roma si aggrappa a Bove che corre, lotta, ma non ci mette qualità. Tanti recuperi non sfruttati, tante giocate non capite. Faro in una notte nera anche nel ruolo di esterno. (dal 76′ El Shaarawy Sv.)

Paredes 5: altra prestazione impalpabile da parte del campione del Mondo. Il giocatore rallenta troppo la manovra, non ha idee e guizzi e sbaglia anche i passaggi più semplici. I giallorossi cercavano un metronomo alla Matic ma trovano un giocatore che deve ritrovarsi.

Karsdorp 5: errori, tanti errori come il suo collega di reparto Zalewski. Mancano i cross, sempre poco puliti e sbagliati. L’olandese non è in condizione, manca di qualità e la Roma ha bisogno di esterni nuovi mai come adesso. (dal 58′ Azmoun 5: come Spinazzola è chiamato a dare vivacità e idee al reparto offensivo, ma si perde nella confusione e nel gioco continuamente interrotto. Rimedia il rosso nel finale macchiando ulteriormente la sua prestazione.)

Dybala 6: un solo tempo per provare a dare una spinta. Prova ad inventare ma le sue perle non vengono sfruttate. (dal 46′ Pellegrini 5: partita senza un filo, senza una logica. Tanta corsa ma poca qualità, poche idee e soprattutto una ricerca della posizione in campo costante. Non riesce a prendere per mano la squadra e affonda insieme alla nave).

Lukaku 5: isolato, solo e mai servito nel modo giusto. Il gigante belga ci mette anche del suo nascondendosi e sbagliando tocchi facili e banali. Gli serve riposo, ma tra 3 giorni c’è il Milan e non può tirare ancora il fiato.

Mourinho 5: il primo tempo della Roma è molto buono con un pressing alto e tante azioni che però non hanno l’apporto della tecnica. Nella ripresa i giallorossi si perdono, vengono travolti dalla Lazio e regalano un rigore per l’inesperienza del giovane difensore olandese. Dopo la rete subita, tanta confusione e reazione di nervi solo negli ultimi 5 minuti. C’è tanto da lavorare e ci sono tanti giocatori da dover cambiare.