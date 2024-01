Salernitana-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic all’ultimo respiro

La Juventus passa 2-1 a Salerno contro un’ottima Salernitana grazie alle reti di Samuel Iling Jr. e Dusan Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: sulla conclusione di Maggiore non può fare nulla, per il resto della partita si fa sempre trovare pronto.

Danilo 6,5: primo tempo un po’ sottotono ma quando passa sulla destra la sua prestazione migliora nettamente e da un suo recupero palla arriva il successivo assist per il gol di Vlahovic.

Bremer 6: solita prestazione solida da parte del centrale bianconero che se la cava bene contro Simy.

Gatti 5,5: un po’ in ombra rispetto alla ultime uscite, lascia il campo nell’intervallo. (Rugani 6)

Kostic 5: brutta partita da parte dell’esterno serbo che ha grosse responsabilità sul gol dei campani. (Iling Jr. 7)

Rabiot 6: come sempre dà il suo contributo anche se questa volta rimane un po’ più fuori dalla partita.

Nicolussi-Caviglia 6: chiamato a sostituire Locatelli lo fa in maniera sufficiente, gioca un discreto numero di palloni sbagliando veramente poco. (Milik 6,5)

McKennie 6,5: come al solito risulta tra i migliori dei suoi, grande sacrificio e va vicinissimo al gol in avvio di ripresa.

Weah 6: si fa vedere molto e la squadra gioca spesso dalle sue parti, inoltre mette in mezzo all’area il pallone che porta alla rete di Iling. (Nonge s.v.)

Yildiz 6: primo tempo on fire in cui fa ammonire anche due avversari, nella ripresa non entra in partita e viene richiamato in panchina. (Miretti 6)

Vlahovic 7: fraseggia molto di più con i compagni e aiuta la manovra offensiva. Decide la partita con una grandissima incornata nei minuti di recupero.