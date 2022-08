Fiorentina-Napoli 0-0, pagelle viola: Amrabat top, Barak buon esordio

La Fiorentina gioca una ottima gara contro un gran bel Napoli.

Alla fine della partita resta però, per Italiano, una sola domanda: “Come si fa a vincere senza tirare in porta??”

La squadra viola è comunque più matura rispetto alla scorsa Stagione, anche se commette gli stessi errori in ogni fase del gioco. Dopo lo sforzo immane di tre giorni fa a Twente, i ragazzi di Italiano non hanno mostrato la minima stanchezza e hanno mantenuto la massima concentrazione.

PAGELLE FIORENTINA

GOLLINI 7: ha fatto due parate importanti. Non ha avuto mai incertezze.

DODO 7: è riuscito ad arginare benissimo Kvaratskhelia e ha contribuito anche alle ripartenze come uomo aggiunto al centrocampo.

MILENKOVIC 6,5: solo in un paio di occasioni ha lasciato spazio agli avversari, che si sono resi pericolosi.

MARTINEZ QUARTA 6,5: sicuro, attento, sempre pronto al contrasto e all’anticipo, sembra essere tornato quello dei primi “passi” in viola (dal 23′ s.t. IGOR 6,5: si conferma la diga difensiva e conferma un ottimo momento di forma)

BIRAGHI 6: da lui forse ci si aspetterebbe qualcosa di più ma comunque dà il massimo. Diverse lacune nelle chiusure e qualche pausa di troppo, con neanche un cross all’attivo in fase offensiva (dal 35′ s.t. TERZIC 5: non si è visto)

BARAK 6,5: ottimo il suo esordio in maglia viola. Sembra come se avesse sempre giocato in questa squadra. Ha fatto un paio di tiri in porta. E’ calato negli ultimi dieci minuti della gara.

AMRABAT 7,5: una grande prestazione, era dappertutto. Chiude, riparte, rilancia, porta la palla. Ottimo oggi.

BONAVENTURA 6: gioca una gara buona ma spesso i centrocampisti del Napoli lo soverchiano (dal 23′ s.t. MALEH 5,5: corre molto e lotta ma non dà quel contributo in più che comunque Bonaventura assicura)

IKONE’ 4: l’uomo in meno. Non sa dove stare come posizione, ritarda il circolo della palla, non affonda, non difende. Non ci siamo (dal 13′ s.t. KOUAME’ 6,5: cambia totalmente il gioco sulla fascia destra di attacco e dà quella spinta, e quell’aiuto, di cui la squadra avrebbe avuto bisogno dall’inizio. Darlo via sarebbe un grave errore per la Fiorentina)

SOTTIL 5: l’egoista per eccellenza e, stasera, anche un simulatore dilettante. Ha sui piedi quattro o cinque palle interessanti, in area, dalla sinistra, e spreca ogni occasione perchè tira e basta e non vede i compagni che avrebbero finalizzato in porta la sua azione (dal 35′ s.t. SAPONARA 4: giocatore lento e compassato, adatto purtroppo ad altri palcoscenici)

JOVIC 5: sovrappeso e sotto condizione non si muove che in 30 metri. mai pericoloso, mai servito a dovere dai compagni, ma mai capace di creare quegli spazi che possono portare pericolo agli avversari

Allenatore ITALIANO 6: deve lavorare molto sulla fase conclusiva. Una squadra che non tira mai in porta e gioca per il 90% in orizzontale, non ha molte aspettative. Ha comunque grandi margini di crescita