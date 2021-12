Bologna-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: Morata-Cuadrado alla ricerca della zona Champions

La Juventus conquista i 3 punti a Bologna grazie alle reti di Alvaro Morata e Juan Cuadrado e si porta momentaneamente a -5 dalla zona Champions League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: chiamato poco in causa dal Bologna ma comunque molto attento quando viene impegnato.

Pellegrini 6,5: altra prestazione positiva da parte del giovane terzino italiano che lascia il campo per un problema fisico. (Alex Sandro 5,5)

de Ligt 7: prova di spessore per il centrale olandese che sta vivendo un momento di forma perfetto.

Bonucci 6,5: così come il suo compagno di reparto gioca una partita di alto livello e limita benissimo gli attacchi emiliani.

Cuadrado 7: quest’anno trova solo gol belli, quello di stasera ha grande peso perché consente di chiudere la partita nel momento migliore del Bologna.

Rabiot 5: ennesima partita inconsistente del francese che continua a non dare il massimo di ciò che potrebbe dare.

Arthur 6: gioca una partita molto ordinata e finalmente cercando di giocare ad 1-2 tocchi invece di rallentare troppo la manovra, perde qualche pallone di troppo ma non avendo molte partite sulle gambe ci può stare. (Locatelli 6)

McKennie 6: meno appariscente del solito ma rientrava da un infortunio e comunque i suoi movimenti senza palla mettono in apprensione i giocatori felsinei. (Bentancur 5,5)

Bernardeschi 6,5: meraviglioso assist per Morata e gioca anche una partita ottima, si sta guadagnando sul campo la possibilità di rinnovare con i bianconeri.

Morata 7: sta finalmente trovando continuità in zona gol dopo un periodo in cui comunque stava sfornando prestazioni convincenti. (Kaio Jorge s.v.)

Kean 5: impalpabile anche in una zona di campo in cui in teoria poteva prendersi più liberta, il suo ritorno alla Juventus non sta sbocciando.