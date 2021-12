Milan-Napoli 0-1, le pagelle degli azzurri: Elmas decide il posticipo

Il Napoli vince contro il Milan grazie ad un goal di Elmas ed aggancia proprio i rossoneri al secondo posto in classifica.

OSPINA 6.5: sicuro nelle uscite e bravo tra i pali.

MALCUIT 6: tanta corsa, ma anche qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio.

RRAHMANI 7: una diga, impossibile superarlo.

JESUS 7: nel gioco aereo anticipa spesso gli avversari ed è bravo anche nel fraseggio.

DI LORENZO 6: gioca sulla fascia sinistra ma se la cava abbastanza bene, la spinta non è quella dei giorni migliori ma rimane sempre lucido anche a fine match.

DEMME 6: partita senza infamia e senza lode, sufficiente. (dal 54′ LOBOTKA 6.5)

ANGUISSA 6.5: quantità e qualità, giocatore che da equilibrio alla squadra.

LOZANO 6.5: una spina nel fianco costante per la difesa rossonera. (dal 78′ OUNAS SV)

ZIELINSKI 7: protagonista assoluto, tra le linee è bravissimo e si smarca sempre per dare una possibilità di scarico ai compagni. (dal 78′ POLITANO SV)

ELMAS 7: man of the match, decide la sfida grazie ad un bel colpo di testa, sulla fascia sinistra si destreggia sempre bene. (dall’86’ GHOULAM SV)

PETAGNA 6: grande fisico e grandi sponde, sotto porta però spesso è poco lucido, nel complesso prova comunque sufficiente, aiuta tanto la squadra. (dal 78′ MERTENS SV)