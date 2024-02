Juventus-Frosinone 3-2, le pagelle dei bianconeri: Rugani salvatutto

La Juventus batte all’ultimo respiro il Frosinone grazie ad una rete di Daniele Rugani, in precedenza doppietta per Dusan Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: senza colpe su entrami i gol ciociari, per il resto non chiamato in causa con interventi degni di nota.

Gatti 6: come al solito è uno di quelli che ci mette più cuore quando bisogna cercare di recuperare il risultato, buono in fase difensiva.

Bremer 5,5: non perfetto in occasione della rete di Brescianini, da lui ci si aspetta sempre tantissimo.

Rugani 7: non perfettamente a suo agio come braccetto di sinistra ma la sua prestazione viene esaltata dal gol decisivo che segna all’ultimo secondo e che regala i 3 punti alla Juventus.

Cambiaso 5,5: rimane a guardare sull’incornata di Cheddira e per il resto fatica ad incidere anche in fase offensiva. (Milik 5)

McKennie 7: i due assist per Vlahovic portano la sua firma, anche in fase di recupero palla è il migliore per distacco. (Iling Junior sv)

Locatelli 5: rallenta ogni volta le giocate della squadra e lo stadio ne sottolinea la pessima prestazione con diversi fischi.

Rabiot 5,5: non in giornata e lo si vede veramente pochissimo, lascia il campo dopo mezz’ora per un problema al piede. (Alcaraz 5,5)

Kostic 5: prosegue la sua stagione horror, da settembre è ormai un fantasma ogni volta che scende in campo. (Weah 5,5)

Vlahovic 8: non precisissimo quando si tratta di smistare il pallone per i compagni ma implacabile dentro l’area dove trova una doppietta e la spizzata che porta al gol di Rugani. Il suo 2024 per il momento è da incorniciare.

Chiesa 5: non entra mai in partita e non si rende mai pericoloso né con le conclusioni in porta né con le sue proverbiali sgasate. (Yildiz 6)