Napoli-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: Chiesa non basta

La Juventus esce sconfitta dalla trasferta del Maradona, a nulla serve la rete di Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: para il rigore ma sulla ribattuta non pio nulla.

Rugani 6: fa il suo senza subire troppo gli attacchi avversari.

Bremer 6: finisce il match acciaccato ma si fa sentire sempre su Osimhen.

Alex Sandro 6,5: buona partita da capitano.

Cambiaso 5: non entra mai in partita e sbaglia un gol clamoroso. (Weah 5,5)

Miretti 5: continua il suo filotto di partite insufficienti con la maglia della Juventus. (Nonge 4,5 / Danilo s.v.)

Locatelli 6: un po’ meglio rispetto alle ultime uscite ma non riesce a creare niente.

Alcaraz 6: parte bene con un paio di inserimenti interessanti poi piano piano esce dal match. (Milik s.v.)

Iling-Junior 5: brutta partita in cui non crea mai nessun pericolo. (Yildiz 6)

Chiesa 6,5: poco presente nei due davanti ma appena torna a fare l’esterno trova un bel diagonale vincente.

Vlahovic 4,5: sfortunato in occasione del palo colpito ma le altre occasioni sprecate sono di una gravità enorme.