Roma-Feyenoord 5-3 , le pagelle dei gialorossi: Svilar e Pellegrini su tutti

All’Olimpico passa il turno la Roma di De Rossi. Partita molto buona per Pellegrini che con un bellissimo gol permette alla Roma di trovare il pareggio. Bene anche Mancini. Ai rigori salvifico Svilar, il migliore della serata.

Questi i voti dei giallorossi:

Svilar 8: provvidenziale su Gimenez nell’evitare il possibile 0-2. Per il resto gestisce la gara con attenzione. Neutralizza due rigori degli avversari portando al passaggio del turno la Roma;

Karsdorp 5: protagonista in negativo sul primo goal col suo passaggio sbagliato che ha innescato l’azione del vantaggio olandese. Non al meglio della forma. Dal 67’ Celik

Mancini 6,5: sicuro sin dall’inizio, preciso nei passaggi ma un po’ sfortunato in occasione del gol degli avversari;

Llorente 6: buona intesa con Mancini. Esce per un problema alla testa dopo un duello aereo. Dall’84’ Ndicka 6,5: con prudenza e personalità padroneggia la retroguardia della Roma;

Spinazzola 6,5: preferito ad Angelino si avvicina alla forma dei tempi d’oro, rivelando una buona intesa con El Shaarawy sulla catena di sinistra;

Cristante 6,5: la sua partita inizia bene, è propositivo e mostra voglia di fare. Concede qualcosa quando il Feyenoord riparte, ma cala nella ripresa. non sbaglia dal dischetto;

Paredes 6: prestazione meno lucida del solito; dirige la manovra, ma senza rischi e con qualche imprecisione. Tutto sommato una prova non insufficiente;

Pellegrini 7: tra i più efficaci nel primo tempo, anche in fase di costruzione. Segna un bel gol da fuori area e sfiora il raddoppio personale. Dal 71’ Aouar 6,5: uno dei più propositivi e più dinamici del reparto;

Dybala 6,5: meno impegnato del solito, anche perchè impiegato spesso anche lontano dalla zona gol. Rimane comunque un riferimento costante e un pericolo per la difesa avversaria che non può evitare di utilizzare risorse per contenerlo. Dal 102′ Baldanzi 6: ha tante energie da spendere ma è poco supportato;

Lukaku 5: fisico ed esperienza lo aiutano a crearsi gli spazi, viene cercato dai compagni spesso ma oggi non incide come potrebbe. Sbaglia dal dischetto;

El Shaarawy 6: colpevole sul gol dello svantaggio, ma si riprende nel corso della gara con grinta, corsa e l’assist a Pellegrini per il pari.