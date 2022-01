Inter-Lazio 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Radu i migliori

La Lazio cede in casa Inter. Tra i biancocelesti i migliori sono Immobile e Radu. Sottotono Marusic e Felipe Anderson.

Questi i voti dei biancocelesti:

Strakosha 6: nel primo tempo salva il risultato su una girata al volo di Lautaro Martinez con un intervento miracoloso. Nulla può sul primo gol, mentre sul secondo non esce sul cross. Nella ripresa un po’ incerto su una punizione di Sanchez che respinge malamente.

Hysaj 6,5: fa il suo con diligenza e con disciplina tattica. Si impegna molto per frenare le iniziative di Perisic. Dall’80’ Lazzari 6: gioca poco ma si distingue per qualche buona iniziativa sulla fascia;

Luiz Felipe 6: non sempre pronto nelle chiusure su Sanchez e Lautaro, anche se nel secondo tempo migliora e si distingue per un salvataggio sulla linea di porta che impedisce il raddoppio dell’Inter su una conclusione di Perisic;

Radu 6,5: al contrario di Luiz Felipe è attento ed ordinato. Sbroglia molte situazioni pericolose in area;

Marusic 5,5: soffre un po’ troppo la dinamicità di Dumfries e non si propone quasi mai in fase offensiva;

Milinkovic-Savic 6: inizia male sbagliando qualche appoggio, ma poi si riprende con alcune giocate di classe. Imperdonabile l’errore, ad inizio secondo tempo, a due metri dalla porta per il possibile 1-2 della Lazio;

Cataldi 6,5: molto furbo in occasione del gol della Lazio. Pesca Immobile con un improvviso e preciso lancio. Dal 69’ Leiva 6: si cala nel gioco del centrocampo della Lazio con ordine e geometria;

Basic 6: molto dinamico anche se un po’ falloso. Si fa sorprendere però sul secondo gol dell’Inter sul colpo di testa di Skriniar. Dal 69’ Luis Alberto 6: entra in un momento delicato della partita. Qualche buon tocco ma nulla più;

Felipe Anderson 5,5: luci ed ombre nella sua prestazione. Viene sostituito da Sarri più che per demeriti perché non cura molto la fase difensiva. Dal 59’ Zaccagni 6: entra e si fa notare solo per un brutto fallo su Barella che gli costa l’ammonizione e per una bella azione al 90′ che provoca l’ammonizione di Vidal;

Immobile 6,5: il solito “rapinatore” dell’area di rigore. Sfrutta alla perfezione il lancio di Cataldi per il pareggio della Lazio. Per tutta la gara alla ricerca continua del gol;

Pedro 6: si fa vedere poco nel primo tempo. Da lui ci si aspetta un po’ di più. Migliora sensibilmente nel secondo tempo offendo ai compagni palloni preziosi.