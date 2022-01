Inter-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: disastro Alex Sandro

La Juventus perde la Supercoppa Italiana all’ultimo secondo a causa di un errore di Alex Sandro, a portare momentaneamente in vantaggio gli uomini di Allegri era stato Weston McKennie. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: compie diverse parate e quindi non fa sentire l’assenza di Szczesny, in entrambi i gol nerazzurri non ha colpe.

De Sciglio 5: l’errore con cui regala il rigore ed il momentaneo pareggio all’Inter è imperdonabile, purtroppo per lui.

Rugani 6: non si intende in diverse occasioni con Perin ma la su prestazione rimane sufficiente.

Chiellini 6: solita partita da leader come ci ha abituato in queste occasioni, non è al top della forma ma fa comunque il suo.

Alex Sandro 4: continua il mistero di come mai faccia ancora parte dei titolari della Juventus, dopo l’ennesima prestazione impalpabile gira il coltello nella piaga regalando il pallone a Sanchez al 120esimo.

McKennie 6,5: quando sta bene dimostra sempre di essere tra i più importanti della rosa bianconera.

Locatelli 5,5: si sacrifica tanto ma si vede veramente poco in fase di impostazione della manovra. (Bentancur 6)

Rabiot 6,5: questa sera ha messo in campo una prestazione di grande sacrificio ed ha fatto spesso giocate intelligenti.

Bernardeschi 6,5: come ormai ci ha abituato nell’ultimo periodo, risulta tra i migliori. (Arthur 6)

Kulusevski 5,5: solita partita in cui non si vede mai, ha però il merito di dare il la all’azione del gol della Juventus. (Dybala 5)

Morata 6: non crea mai pericoli ad Handanovic ma per la seconda partita consecutiva trova l’assist vincente per un suo compagno, come al solito è tra i più positivi. (Kean 5)