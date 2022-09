Sampdoria-Lazio 1-1, le pagelle dei biancocelesti: Milinkovic il migliore

Lazio beffata nei tempi di recupero. Gabbiadini salva la Sampdoria, nonostante la buona gestione della gara da parte dell’undici di Sarri. Marusic distratto sul gol, Milinkovic il migliore. Bene anche Romagnoli e Cataldi. Marusic pecca sul finale di gara.

Ecco i voti dei biancocelesti:

Provedel 6,5: salva il risultato su un tiro pericoloso di Quagliarella. Davanti a Gabbiadini non può nulla;

Lazzari 6: come sempre dà il suo apporto in termini di corsa e velocità, ma è decisamente meno propositivo del solito;

Patric 6: meriterebbe un voto anche più altro se non si considerasse il fatto che forse su Gabbiadini avrebbe potuto osare di più nel difendere la sua porta;

Romagnoli 6,5: ha il merito di aver dato l’avvio all’azione del vantaggio. Per il resto con diligenza tiene bene la zona. Avverte qualche problemino fisico ed esce. Dall’81’ Gila s.v.;

Marusic 5,5: prestazione decisamente discreta, fatta di ordine e poche sbavature, se non fosse per la pecca di essersi lasciato scappare Gabbiadini in occasione del gol della Samp in extremis;

Milinkovic 6,5: gestisce, crea ed è suo lo splendido assist per Immobile;

Cataldi 6,5: inizia non nel modo migliore, poi nel corso della gara cresce e il suo gioco è funzionale per il centrocampo della Lazio; Dal 72’ Marcos Antonio 5,5: grinta e decisione, ma grave l’errore di appoggio che riconsegna il possesso alla Samp in occasione del gol;

Luis Alberto 6: non la miglior partita, ma la Lazio deve ringraziare il suo contributo anche in fase difensiva. Un po’ affaticato nell’ultima frazione di gioco. Dal 72’ Basic 6: entra con personalità e merita la sufficienza;

Felipe Anderson 6,5: dà il massimo nonostante lo scontro a inizio gara. Si sacrifica anche in fase difensiva. Dal 41’ Pedro 6: prestazione nella norma, potrebbe fare di più;

Immobile 6,5: si muove tanto e si fa vedere dai compagni. Non delude sull’assist di Milinkovic e trova la rete per il momentaneo vantaggio. Nel resto della partita non trova modo di raddoppiare;

Zaccagni 6: una partita poco esaltante la sua. Non incide come potrebbe. Dal 72’ Cancellieri 6: entra con grinta e determinazione, nonostante giochi poco.