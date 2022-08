Sassuolo-Lecce 1-0, le pagelle dei giallorossi: Hjulmand il migliore, sottotono Strefezza

Prestazione incolore del Lecce in casa del Sassuolo. I padroni di casa vincono di misura grazie al gol di Berardi. Buona gara per Hjulmand e Baschirotto. Sottotono Strefezza e Blin.

I voti dei salentini:

Falcone 6,5: non può fare nulla sul tiro gol di Berardi. Per il resto salva il risultato con un buon intervento sul finire del primo tempo. Amministra con personalità;

Gendrey 6: si limita alla marcatura, specialmente nel primo tempo quando il Lecce ha prediletto la fase difensiva;

Blin 5,5: irruente, ma spesso fuori tempo negli interventi. Sbaglia anche qualche appoggio;

Baschirotto 6,5: dimostra sempre più di trovarsi a suo agio come difensore centrale. Attento nella marcatura e autore di buoni appoggi in avanti;

Gallo 6: prestazione sufficiente, ma da lui ci sia aspetta un po’ più di intraprendenza in fase offensiva;

Bistrovic 5,5: partita opaca. Si vede poco e Baroni lo sostituisce. Dal 70’ Helgason 5,5: non incide nella fase in cui il Lecce aveva bisogno del suo apporto più offensivo;

Hjulmand 6,5: preciso ed ordinato come sempre. Vero regista del centrocampo del Lecce;

Gonzalez 6: grinta e dinamismo per il centrocampo del Lecce, ma sulla sua prestazione pesa l’errore sotto porta. Dall’80 Alskildsen 5,5: si fa notare solo per una punizione calciata male e per un fallo da ammonizione subìto;

Strefezza 5,5: le sue prime due giornate non confermano le aspettative sorte su di lui a inizio stagione. Dal 90′ Listkwoski s.v.;

Ceesay 6: molto dinamico, cerca di allargare la difesa del Sassuolo con i suoi spostamenti. Peccato l’occasione sprecata nel primo tempo quando il suo tiro a giro finisce di poco alto. Dall’80′ Colombo 5,5: gioca poco ma non si vede quasi mai;

Di Francesco 6: si muove con molto impegno anche se non riesce a incidere molto in fase offensiva per l’atteggiamento un po’ prudente del Lecce. Dal 46’ Banda 6: volenteroso, corre tanto anche se è un po’ impreciso nelle