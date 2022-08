Juventus-Sassuolo 3-0, le pagelle dei bianconeri: Di Maria direttore d’orchestra

La Juventus parte bene ed all’esordio in campionato batte con un secco 3-0 il Sassuolo, in gol Angel Di Maria e doppietta di Dusan Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 7: abbassa la saracinesca e non lascia passare niente, sicuramente un’ottima notizia per Allegri avere il vice-Szczesny in questa condizione.

Alex Sandro 6,5: finalmente una buona prestazione da parte del terzino brasiliano che ha anche il merito di regalare l’assist a Di Maria. (De Sciglio 6)

Bremer 6,5: alla sua prima esperienza con la difesa a 4 fa una grandissima figura con i suoi soliti anticipi aggressivi e con una buona precisione in fase di impostazione.

Bonucci 6: serata abbastanza tranquilla dalle sue parti, un po’ troppo frettoloso con la palla tra i piedi.

Danilo 6,5: altra ottima partita nelle letture difensive e non disdegna nemmeno qualche presenza nella metà campo del Sassuolo.

McKennie 5: partita pessima da parte dello statunitense ma c’era da aspettarselo dato il recupero lampo che ha avuto dall’infortunio subito durante la preparazione estiva. (Soulè 6)

Locatelli 5,5: ancora un po’ in ritardo di condizione, perde qualche pallone pericoloso ma alla fine non gioca una brutta partita. (Rovella 6,5)

Zakaria 6: fa il suo lavoro da filtro di centrocampo ma rispetto alla scorsa stagione ancora si vede troppo poco in zona offensiva.

Cuadrado 6: una conclusione nello specchio della porta e poco altro questa sera ma gli anni passano e deve entrare in condizione in maniera graduale. (Kostic 6)

Di Maria 8: impatto devastante con la Serie A. Tante giocate sublimi, un gol bellissimo ed un assist illuminante per Vlahovic. Lascia il campo dopo aver accusato un problema muscolare che preoccupa i bianconeri. (Miretti 6)

Vlahovic 7,5: inizia questo campionato con una doppietta ed una fame di migliorare il bottino che lo vede arrabbiarsi anche quando non gli arrivavano i palloni dopo aver già siglato una doppietta.