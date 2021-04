Napoli-Lazio 5-2, le pagelle degli azzurri: goleada al Maradona, Insigne eccezionale

Il Napoli vince e convince contro la Lazio per 5-2 grazie ai sigilli di Insigne (doppietta), Politano, Mertens ed Osimhen. La squadra di Gattuso consolida il quinto posto in classifica e mette nel mirino la zona Champions League.

MERET 6: qualche buona uscita, incolpevole sui goal.

DI LORENZO 5.5: partecipa attivamente alle due fasi, ma ha il demerito di causare il fallo che porta alla punizione vincente di Savic.

MANOLAS 7: guadagna il rigore che sblocca il match, compie poi due chiusure ottime, partita eccellente. (dal 71′ RRHMANI 6.5: attento e concentrato, si oppone in un paio di occasioni chiudendo lo specchio della porta)

KOULIBALY 6: in sintonia con il compagno di reparto, sul gioco aereo si fa sempre valere.

HYSAJ 6.5: spinta continua ed assist per Insigne, buona prova sulla fascia sinistra, non proprio la sua preferita.

BAKAYOKO 6.5: recupera tantissimi palloni e tiene bene il ritmo partita, cala un po’ nella ripresa (dall’89’ LOBOTKA SV)

RUIZ 6.5: bravo nel “pulire” tanti palloni che gli arrivano, a volte perde un tempo di gioco ma è sempre lucido in fase d’impostazione.

POLITANO 7.5: salta sempre l’uomo, realizza un goal bellissimo e rientra dando una mano in fase difensiva, è l’arma in più di Gattuso. (dal 71′ LOZANO 6.5: buon impatto sul match, serve ad Osimhen la palla del 5-2)

ZIELINSKI 6.5: sempre giocate di qualità, perde palla sul primo goal degli ospiti, ma l’assist per il goal di Mertens è spettacolare. (dall’82 ELMAS SV)

INSIGNE 8: freddo dal dischetto e sublime in occasione del terzo goal degli azzurri, giocatore fenomenale sempre più leader della squadra.

MERTENS 7: anche per lui goal capolavoro, è un pericolo costante per la retroguardia laziale. (dal 71′ OSIMHEN 7: entra e segna il goal che spegne le speranze della Lazio)