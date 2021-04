Roma-Atalanta 1-1, pagelle giallorosse: Cristante blocca Gasperini

La Roma soffre all’Olimpico ma, nel finale, riesce a strappare il pari grazie alla superiorità numerica. Ibanez espulso a pochi secondi dal triplice fischio, mentre Dzeko combatte ma non segna. Pau Lopez super tiene a galla Fonseca e i suoi compagni.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: CRISTANTE PAREGGIA, PAU LOPEZ SALVA

Pau Lopez 7: insuperabile nella giornata odierna con interventi puntuali e precisi. Para qualsiasi cosa impedendo a Zapata e Muriel di rendere il risultato molto più ampio per gli ospiti. Sulla rete è incolpevole con i centrali che si dimenticano Malinovsky.

Ibanez 5: giornata no per il brasiliano che va in confusione dopo i primi minuti di sofferenza. Prova a reagire, ma è in ritardo e fuori posizione. Chiude la sua partita con il doppio giallo e la consequenziale espulsione.

Cristante 7: è in ritardo sulla chiusura che porta al primo gol, insieme alla co-partecipazione di Ibanez. Per il resto prova ad arginare come può Zapata nonostante la differenza di fisico. Nel finale si inventa un tiro velenoso da fuori che beffa Gollini che ha delle colpe sull’1-1.

Mancini 6: Malinovsky e Zapata non sono i migliori clienti che un difensore si augura in una gara. Cerca in qualunque modo di fermare le loro avanzate, riuscendo solo nel finale a scamparla. Su Muriel la vita è più facile anche grazie alla inferiorità numerica che ha frenato l’impeto dell’Atalanta.

Karsdorp 5.5: scontro da ex rivali di Eredivisie sulla fascia dell’olandese che non può vincere contro uno dei migliori terzini del momento. Gosens è nettamente superiore e Karsdorp è chiamato agli straordinari per sbagliare il meno possibile. Nel finale diventa più sicuro chiamato principalmente ad attaccare e non a difendere.

Veretout 6.5: una partita di corsa e sacrificio per il centrocampista che finalmente ha riportato alla luce le sue caratteristiche. Tanta forza soprattutto nelle progressioni: i suoi inserimenti regalano punizioni importanti per la Roma ed è sempre lui a portare all’esplusione di Gosens, rosso che permette ai giallorossi di strappare il pareggio.

Villar 5.5: ancora difficoltà per il ragazzo della Roma che non è nel massimo della forma. Un suo errore per poco non concede l’1-0 all’Atalanta: prova a gestire il pallone o ad arginare la manovra bergamasca, ma il pressing e la velocità degli avversari lo metto spesso fuori gioco. (dal 76′ Perez 6: entra e prova a dare brio alla manovra. Resta un po’ in ombra, ma ha l’occasione buona per il 2-1, neutralizzata da un ottimo intervento di Gollini.)

Calafiori 5.5: un po’ spaventato dalle avanzate dell’Atalanta. Importante il suo sacrificio su Zapata che porta un’ammozione, ma smorza un pericoloso contropiede. Manca coraggio per poter fare il definitivo salto di qualità. (dal 46′ B. Peres 6: è in un buon momento di forma e il suo apporto alla monovra offensiva è eccezionale. Sale costantemente e cerca di crossare per Dzeko ogni volta che può. La precisione non è la sua miglior arma ma la sua entrata crea qualche problema in più a Palomino e compagni.)

Pellegrini 6.5: dopo un primo tempo da dimenticare come tutta la Roma, si sveglia nella ripresa e comanda la riscossa proprio dopo l’espulsione di Gosens. Recupera palla a centrocampo, si gira e vede la porta e cerca di inserirsi in velocità. Il passaggio per Dzeko è splendito e un super Gollini nega il 2-1 ai giallorossi. Quando cambia marcia è un vero trascinatore.

Mkhitaryan 6.5: in crescita rispetto alle ultime partite, l’armeno ritorna a regalare accelerazioni e ottimo calcio. Sfiora per due volte il gol e rispolvera l’affinità con Dzeko. Non segna da 6 gare e la Roma spera che i suoi colpi migliori arrivino contro il Manchester United. (dall’84’ Mayoral Sv.)

Dzeko 6.5: poteva essere un 7 ma gli manca un gol, sfiorato in un paio di occasioni e negato dagli interventi di Gollini. La Roma ha ritrovato il miglior Dzeko e questa è una notizia splendida per Fonseca in vista del Manchester United. Lotta e combatte, regalando sponde velenose per chi accompagna l’azione. Essenziale per l’attacco.

Fonseca 6: la Roma balla, soprattutto in difesa e senza l’espulsione di Gosens difficilmente si sarebbe arrivati al pareggio. Dal centrocampo in su, l’affinità tra i suoi ragazzi è migliore, ma con un Villar fuori forma e un terzino sempre a mezzo regime, non si può andare troppo lontano. L’infermeria è piena e serve qualche recupero prima dell’Europa League.