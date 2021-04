Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Morata salva Pirlo

La Juventus non va oltre il pari a Firenze, per gli uomini di Pirlo in goal Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: grandissima uscita su Vlahovic poi in un paio di situazioni non sembra sicurissimo.

de Ligt 6: non precisissimo oggi, anche se il cliente è scomodo.

Bonucci 5,5: non è ancora al meglio e lo si nota nonostante non soffra tantissimo gli attacchi avversari. (Morata 7)

Chiellini 6,5: fa valere la sua forza fisica e cerca di spronare sempre i suoi compagni.

Cuadrado 7: come al solito è l’uomo più pericoloso della Juventus, crea una mole di gioco enorme.

Bentancur 7: è sicuramente l’unico positivo nel centrocampo bianconero, in fase di rottura di gioco è pressoché perfetto.

Ramsey 5: appare sempre più inadatto per competere a questi livelli per via della sua condizione fisica. (McKennie 6)

Rabiot 5: il rigore regalato alla Fiorentina è di una goffaggine unica, non disputa una pessima partita ma quell’errore pesa come un macigno.

Alex Sandro 5,5: nei primi minuti parte benissimo poi sparisce come praticamente tutti i suoi compagni.

Dybala 5,5: non riesce mai a trovare lo spazio nei pochi metri lasciati liberi dagli avversari e questa mancanza pesa tanto sul rendimento della squadra. (Kulusevski 6)

Ronaldo 4,5: ennesima prestazione gravemente insufficiente da parte del campione portoghese che probabilmente è arrivato al capolinea della sua esperienza alla Juventus.