Torino-Napoli 0-2, le pagelle degli azzurri: Bakayoko ed Osimhen regalano i 3 punti ai partenopei

Napoli corsaro che trionfa per 0-2 contro il Torino con i goal di Bakayoko ed Osimhen. La squadra di Gattuso sale a quota 66 punti.

MERET 6.5: bravo in un paio di occasioni, importante mantenere la porta inviolata.

DI LORENZO 6.5: bravo in entrambe le fasi, impreziosisce la sua prestazione dando il via all’azione del vantaggio.

RRHMANI 6.5: una vera diga, prova superba.

KOULIBALY 6.5: bravo nel gioco aereo e negli anticipi.

HYSAJ 6.5: si propone sempre in avanti garantendo la superiorità in fase di ripartenza.

DEMME 7: recupera tanti palloni ed è bravo a verticalizzare.

BAKAYOKO 7: quantità ma anche qualità, il suo goal è un vero gioiello. (dall’85’ RUIZ SV)

POLITANO 6: luci ed ombre oggi, in più occasioni appare egoista preferendo la conclusione all’ultimo passaggio. (dal 59′ LOZANO 6)

ZIELINSKI 6.5: quando si accende è un pericolo costante per la retroguardia granata. (dal 59′ MERTENS 5.5)

INSIGNE 6: prova appena sufficiente, ma è anche sfortunato perchè colpisce il palo dopo un’ottima azione personale. (dall’85’ ELMAS SV)

OSIMHEN 7: mossa a sorpresa di Gattuso, l’attaccante del Napoli è sempre pericoloso ed imprevedibile, segna il goal dello 0-2 e va vicino alla doppietta in più occasioni. (dall’80’ PETAGNA SV)