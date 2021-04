Fiorentina-Juventus 1-1, pagelle viola: buona prestazione, un punto d’oro

La Fiorentina guadagna un punto, con un pari importante, in casa contro la Juventus. I pronostici non le avrebbero concesso neanche un punto in queste due giornate, giocate in questa settimana, e invece i viola portano a casa quattro punto preziosissimi per la salvezza.

Nel primo tempo i ragazzi di Iachini sono stati superiori ai bianconeri, poi si è livellata la gara ed il risultato è giusto.

Vlahovic fa il cucchiaio a Szczesny, Morata compie la prodezza della giornata.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5,5: diverse incertezze, sbagli da scarsa concentrazione, non parate di livello. Sul gol di Morata era forse un passettino più avanti ma non poteva farci nulla

CACERES 6: un primo tempo molto buono, secondo tempo con meno smalto. Contro Ronaldo non ha gara in nessun campo ma se la cava.

PEZZELLA 5,5: qualche errore di troppo sia quando difende, sia quando sale in attacco.

MILENKOVIC 6: non sbaglia praticamente nulla, riesce ad arginare abbastanza bene gli attaccanti bianconeri che gli capitano davanti. Un tiro in porta interessante.

IGOR 5,5: per un tempo va bene: concentrato, attento, incisivo. Poi sparisce e cala anche fisicamente rischiando anche di essere punito con un secondo cartellino giallo (dal 27′ s.t. BIRAGHI 6: entra e si pone subito nel modo giusto, pochi giochetti e sostanza)

VENUTI 5,5: una gara con il massimo dell’impegno ma le capacità sono quelle che sono e l’avversario è troppo più forte di lui (dal 1′ s.t. MARTINEZ QUARTA 6: senza nessuna riverenza o sudditanza psicologica, entra e affronta bene le punte juventine. Qualche sbavatura ma nel complesso un buon tempo giocato)

AMRABAT 7: il migliore in campo per la viola. Gioca da interdittore e rifinitore, questa volta ha testa e fiato. Corre senza spreco di energie e di palloni per tutta la partita

PULGAR 6: buona partita, nella quale ha forse trovato un avversario meno tosto di quanto prevedeva. Interessante punizione calciata nella ripresa che sfiora il raddoppio, non sbaglia i passaggi a 3 metri e non rallenta l’azione nelle ripartenze in cui è coinvolto.

CASTROVILLI 6: buona gara, concentrato e determinato. In certi momenti ancora parecchio evanescente e troppo presuntuoso. Esce dopo aver sprecato un’azione 4 contro 3 e non aver servito Kouamè libero, alla sua sinistra, ma aver tentato un insignificante tiro in porta (dal 40′ s.t. EYSSERIC s.v.)

RIBERY 6,5: quando ha la palla fra i piedi ne è il padrone e nessuno gliela porta via. Può costruire un’azione pericolosa in qualsiasi momento. Aiuta la squadra anche senza palla e a voce. Il suo fisico regge però solo un’ora di gara (dal 27′ s.t. KOUAME’ 5,5: sembra sempre non del tutto motivato, forse alle azioni della gara, forse anche alla causa viola in generale. Il suo spezzone di gara ha presentato comunque un sostegno al gioco dei compagni)

VLAHOVIC 7: si batte come un leone, stile il campione vero che fa da ariete per la squadra. Segna il gol con il “cucchiaio” e mostra personalità notevole (esulta con il gesto che era tipico di Luca Toni).

Allenatore IACHINI 7: questa volta non si può criticare in nulla. Ha preparato con attenzione e precisione la partita, come non aveva mai fatto (evidentemente) da quando allena la Fiorentina. Il lavoro è ancora tantissimo e difficile ma le ultime due partite sono state un buon incentivo a raggiungere la salvezza.