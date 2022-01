Roma-Cagliari 1-0, pagelle giallorosse: Oliveira in gol alla prima

La Roma vince davanti ad un Olimpico con solo 5000 spettatori: atmosfera incredibile che riporta alla memoria il primi periodi quando si stava uscendo finalmente dal lockdown. Nonostante tutto, i giallorossi strappano la vittoria ma con qualche difficoltà di troppo: la partita è gestita bene ma manca precisione e cattiveria sotto porta.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: OLIVEIRA IL MIGLIORE, IN CRESCITA VINA

Rui Patricio 7: un solo intervento che vale il risultato per la Roma. In tutta la gara non viene mai chiamato a grandi interventi con il Cagliari che non compie un tiro pericoloso. Pavoletti e Joao Pedro vengono annullati dall’ottima difesa giallorossa: un solo acuto del brasiliano, portano l’estremo portiere portoghese ad un intervento incredibile che permette alla sfera di impattare sulla traversa.

M. Niles 6: una partita tra alti e bassi per l’ex Arsenal che sta iniziando a capire il calcio italiano. Molto bravo in fase di spinta con incursioni forti e potenti, meno attento in fase difensiva, dove resta troppo lontano dall’uomo da marcare. Nel complesso soffre poco e tenta di servire Abraham ogni volta che giunge sul fondo. (dal 94′ Keramitsis Sv.)

Kumbulla 6: nessun affanno per il colossale difensore della Roma che, alla fine, esce a testa alta da un match tranquillo. Joao Pedro non gli crea problemi e Pavoletti non incide come ci si sarebbe aspettato. Vicino a Mancini continiene bene gli avversari e alla fine strappa una buona sufficienza.

Mancini 6.5: senza Smalling è chiamato ad una partita da leader e la sua risposta è ottima. Mancini mette sul campo attenzione, grinta e determinazione che gli consentono di annullare i due attaccanti sardi. Non rischia nulla e mette ko Joao Pedro con un intervento sanzionato con il giallo. Sulla traversa rossoblu, la sua scivolata complica ulteriormente l’intervento dell’estremo portiere portoghese.

Vina 7: un’ottima partita da parte del terzino sudamericano anche se il cross non è proprio nelle sue corde. Nonostante tutto, Vina spinge, crea superiorità e sulla sua fascia non concede nulla al suo diretto avversario. Un incontro di assoluta qualità: con qualche cross giusto, avrebbe potuto ambire al posto di migliore in campo.

Veretout 5: continua il suo periodo negativo con una ricerca costante della posizione che porta la Roma ad non avere un riferimento in fase d’interdizione. Nonostante l’arrivo di Oliveira, il suo rendimento non cambia, con tanta corsa ma fatta a vuoto. Con Cristante e Pellegrini out, Mourinho non ha potuto cambiare il suo ruolo, ma in futuro è essenziale per ritrovare il miglior Veretout. (dal 94′ Bove Sv.)

Oliveira 7.5: il suo arrivo nella capitale è stata una vera boccata d’ossigeno. Il centrocampista ha dimostrato subito di avere tecnica e visione di gioco con solo pochissimi minuti di allenamento sulle gambe. 90 minuti di grande intensità con dei recuperi perfetti a centrocampo e incursioni velenose in attacco: da un suo tiro viene fischiato il penalty per fallo di mano. Dal dischetto è perfetto con Cragno completamente spiazzato.

Afena 5: oggi si è messa in risalto tutta la sua inesperienza e poca maturità. Felix ha tanti spunti, tanta corsa, ma commette anche numerosi errori dovuti alla sua acerba età. Bisogna dosarlo ed indirizzarlo: ovvio che non viene condannato per una partita negativa sul lato offensivo dove, con un paio di errori in meno, avrebbe potuto regalare il raddoppio ai giallorossi. (dal 75′ Shorumodov 5: entra, ha due occasioni e le fallisce miseramente con due tiri da dimenticare. La gara contro la Juve ancora non è stata rimossa).

Mkhitaryan 5.5: la mia non è quella dei tempi migliori e anche la lucidità spesso lo tradisce. L’armeno è poco preciso soprattutto nelle decisioni, optando per la scelta sbagliata nella maggior parte delle azioni. Prova a dare la scossa ma non viene appoggiato dalle sue doti tecniche. La Roma ha bisogno della sua forma migliore per soffrire di meno in fase offensiva.

Zaniolo 6.5: prova, con qualche strappo, a dare sostanza alla manovra dei padroni di casa. Zaniolo viene raddoppiato costantemente, ma riesce spesso a staccarsi dalla marcature e a puntare la porta. Si divora due occasioni e sfiora la rete sulla terza, dopo aver aperto la retroguardia rossoblu. Unico vero talento a regale qualche giocata. (dall’85’ Karsdorp Sv.)

Abraham 5.5: ha una grande occasione su cross di Niles, ma si fa anticipare proprio all’ultimo secondo. Viene spesso chiuso e litiga con il pallone tra i piedi. Tenta di impensierire Cragno, ma non riesce a tirare pulito. Una gara sottotono dopo quella vista contro la Juventus è sicuramente un passo indietro.

Mourinho 6: serviva vincere e la sua Roma riesce a farlo. I giallorossi non perdono contatto dal sesto posto e restano a -6 dalla Juventus. La qualità continua a mancare e soprattutto la lucidità sotto porta dove si crea tanto ma manca la zampata vincente per il gol. Senza Rui Patricio, il risultato sarebbe potuto cambiare in 1-1, invece che restare sull’1-0. Tre punti che danno respiro e coraggio, con tanti giocatori che verranno recuperati per il match contro l’Empoli e con il mercato che deve regalare ancora qualche rinforzo.