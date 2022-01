Milan-Genoa 3-1 (d.t.s.), le pagelle dei rossoneri: Leao trascinatore

Il Milan ha battuto il Genoa 3-1.

I rossoneri hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia grazie alle reti di Giroud, Leao e Saelemaekers in risposta ad Ostigard. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Stefano Pioli.

Maignan 6: paratona su Vanheusden per scaldare i guanti, ma su Ostigard può davvero poco. Per il resto è ordinaria amministrazione.

Kalulu 6,5: è sempre pronto, anche quando c’è da rimpiazzare in mezzo alla difesa lo sfortunato Tomori. Non soffre e non sfigura.

Tomori 6: peccato davvero. La sua partita dura 20′ e poi un infortunio lo costringe ad abbandonare il campo. (Dal 24′ Florenzi 6.5: entra e si mette subito sulla fascia. Corre e lotta fino al 120′).

Gabbia 6: costante. C’è da dire che dopo il gol, il Genoa produce molto poco e lui può giocare con estrema tranquillità.

Hernandez 6,5: uomo-assist con menzione speciale per il cross donato alla testa di Giroud. Scalda i motori di tanto in tanto.

Tonali 5: passo indietro, ma ci può stare. In mezzo al campo non fa la differenza, ma una giornata no è più che comprensibile.

Krunic 5,5: non si risparmia di certo, però pecca un po’ in qualità. Bravo a sfruttare il cross di Messias in avvio di gara che bacia la traversa. (Dal 62′ Bakayoko 5: entra in campo con superficialità, dettaglio che si porterà dietro per tutta la sua gara).

Messias 5,5: fino al gol del Genoa sembra poter essere la chiave della partita, poi si spegne nella fatica generale di provare a riagguantare una sfida in salita. (Dall’80’ Saelemaekers 6: sbaglia troppo, ma nel finale rompe con la timidezza e trova il definitivo gol-qualificazione).

Maldini 5,5: si può fare molto meglio, vero, però bisogna guardare anche alla carta di identità. Queste partite servono e nei suoi momenti migliori fa intravedere tanta qualità da vendere. (Dal 62′ Diaz 6,5: si muove bene tra le linee, dà il la all’azione che porta al gol di Leao. Un motorino instancabile).

Rebic 5: è l’anello debole della fascia sinistra, non fornisce nessun apporto a Giroud e fatica a saltare l’uomo. (Dal 62′ Leao 7.5: migliore in campo senza ombra di dubbio. Entra e la zona del suo campo diventa linfa vitale per l’area di rigore. Accelerate fulminanti, un gol tanto fortunoso quanto bello. Per lui, oggi, la panchina è sprecata).

Giroud 6,5: prestazione non delle migliori, ma il gol è bellissimo e rimette a galla il suo Milan. (Dall’118′ Roback s.v.).

All. Pioli 6.5: tanto esperimenti, sì. Ma anche la capacità di investire sui titolarissimi per portare a casa una vittoria e un passaggio del turno importantissimi.