Trabzonspor-Roma 1-2, pagelle giallorosse: Shomurodov decide la gara

Buona la prima ufficiale della Roma che vince in casa del Trabzonspor e si presenta all’Olimpico con due risultati su tre a disposizione. La squadra è ancora un po’ macchinosa, ma Mourinho può ritenersi soddisfatto alla sua prima vera sfida della stagione.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: L’EROE È SHOMURODOV

Rui Patricio 6.5: il portiere giallorosso si presenta bene alla sua prima gara ufficiale. Nessun pericolo enorme, ma la posizione e la prontezza danno sicurezza a tutto il reparto. Incolpevole sull’incornata di Cornelius.

Karsdorp 6: luci e ombre per l’olandese che cresce con il passare dei minuti. All’inizio è bloccato e non riesce ad incidere, poi cambia marcia e comincia a creare seri problemi alla retroguardia avversaria. Peccato che le sue incursioni siano vanificate dall’enorme quantità di cross imprecisi.

Mancini 6: una gara perfetta dove annulla tutte le ripartenze del Trabzonspor. Poteva ambire ad un voto più alto, ma il colpo di testa di Cornelius va a macchiare la sua prestazione: una distrazione che poteva costare cara ma che viene cancellata dalla rete di Shomurodov, auspicata da una sua incornata che si stampa sul palo.

Ibanez 6.5: Gervinho viene completamente annullato dal brasiliano che non gli concede mai campo, intervenendo in anticipo e arginando le ripartenze sul nascere. L’ex Roma non si accende mai a causa della solidità del difensore giallorosso che non sbaglia nulla.

Vina 6: un esordio positivo per il brasiliano che dimostra di avere il carattere per attaccare e difendere. Tante volte è troppo veemente, ma la voglia di imporsi si è vista. Ottime le sue incursioni: da migliorare il lato tecnico con tanti stop sbagliati che avrebbero potuto regalare la superiorità numerica alla Roma in fase offensiva.

Cristante 6: prova ad impostare lui l’azione, ma è ancora un po’ arrugginito dalla pausa estiva. Impiega tempo prima di entrare in partita, ma il suo apporto si vede soprattutto quando c’è da fare ordine. Serve un passo diverso, ma per la prima partita ufficiale è sufficiente.

Veretout 5.5: in ombra e poco incisivo nella fase d’interdizione. Manca la brillantezza che aveva contraddistinto il francese nella passata stagione. L’infortunio è ormai alle spalle e serve alzare l’asticella per dare il giusto contributo alla Roma di Mourinho. (dal 90′ Diawara Sv.)

Pellegrini 6.5: tanti errori e lentezza di pensiero, il centrocampista della Roma fatica a trovare il ritmo e fa difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa cambia passo e trova il vantaggio che sblocca la gara su bellissimo assist di Mkhitaryan. Deve sciogliersi e deve farlo il prima possibile con la Fiorentina che sarà ospite all’Olimpico nella giornata di domenica. (dal 90′ Kumbulla Sv.)

Mkhitaryan 6: tanti errori da parte dell’armeno che deve oliare al meglio i meccanismi. Tanti errori in fase di passaggio e di controllo: gli viene annullato un gol per un presunto fallo di mano, ma in assenza del VAR è l’arbitro ad avere il pieno controllo delle decisioni. Nella ripresa inventa l’assist per l’1-0 di Pellegrini. (dall’82’ Perez Sv.)

Zaniolo 6.5: in ombra per tutto il primo tempo si accende nella ripresa con le solite percussioni devastanti. Da una sua iniziativa parte l’azione dell’1-0. Anche lui poco lucido e veloce nel passaggio, ma sicuramente è un segnale positivo per Mourinho che ha tra le mani un grandissimo talento. (dal 93′ Reynolds Sv.)

Shomurodov 7: il migliore di tutta la Roma per impegno e dedizione alle indicazioni di Mourinho. Si dal primo minuto lotta e combatte dando preoccupazioni alla retroguardia turca. Nella ripresa, è velocissimo sul tap-in che porta il risultato sul definitivo 2-1. Al momento è l’innesto più azzecato del mercato giallorosso. (dall’82’ Mayoral Sv.)

Mourinho 6.5: alti e bassi per la sua Roma che parte a rilento, cresce nella parte centrale di gara e rischia di crollare dopo il pari di Cornelius. La reazione è eccezionale e porta un successo che è un ottimo biglietto da visita e che permette al tecnico di lavorare con più serenità e convinzione in vista dell’esordio in Serie A e del ritorno contro il Trabzonspor.