Dzeko saluta la Roma: il bosniaco sostituirà Lukaku all’Inter

Edin Dzeko è ormai prossimo alla firma con l’Inter. L’accordo con il club nerazzurro è stato trovato e ormai è solo questione di ore prima dell’ufficialità. Il bosniaco raggiungerà Milano portando in dote 119 goal con la maglia della Roma, alla quale andranno circa 2 milioni di Euro. Per l’attaccante, invece, si prospetta un contratto biennale sui 6 milioni di Euro annui d’ingaggio. L’Inter ha dovuto agire in fretta: l’addio di Romelu Lukaku, appena tornato al Chelsea, non è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma a una decina di giorni dall’inizio del campionato il tempo per cercare altre alternative era estremamente ridotto.

Ne è convinto soprattutto Lele Adani, ormai ex commentatore di Sky Sport, con un passato proprio tra le maglie difensive dell’Inter. “La mia impressione è che l’area tecnica interista si sia trovata completamente impreparata all’addio di Lukaku. Dzeko è una scelta di comodo, quella a portata di mano e lo dico con tutto il rispetto di Dzeko che è un campione, ma ha 35 anni. Lukaku era una cessione inevitabile viste le difficoltà economiche. Ma come è possibile che l’Inter non abbia una lista di talenti emergenti su cui puntare in questi casi? Ora per completare il reparto andrei più su Muriel che su Zapata, almeno ti darebbe imprevedibilità”, ha dichiarato l’ex calciatore ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Già nell’inverno del 2018 Dzeko era stato vicino a lasciare la Roma. A corteggiarlo, allora, fu proprio il Chelsea che ha animato il valzer dei bomber di oggi. Il bosniaco ha scelto però di rimanere nella capitale, vivendo nei mesi successivi la favola che ha portato i giallorossi a un centimetro dalla finale di Champions League. Anche nelle stagioni successive l’attaccante ha conservato una discreta media realizzativa. A 35 anni suonati, però, la partenza sembrava ormai inevitabile.