Verona-Roma 3-2, pagelle giallorosse: Mourinho perde la prima stagionale

La Roma crolla al Bentegodi contro un Verona rinato sotto la guida di Tudor: i giallorossi soffrono sul lato di Karsdorp, sempre presente e senza una vera sostituzione. Manca Veretout e non basta il solito Pellegrini.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: PELLEGRINI CI PROVA, KARSDORP SBAGLIA TROPPO

Rui Patricio 6: quando deve intervenire ci mette sempre una pezza, anche se le parate fondamentali restano 2. Sui gol è incolpevole e cerca di salvare anche su deviazione pericolose dei suoi difensori.

Karsdorp 4.5: dalla sua parte si sfonda troppo facilmente e Caprari ha vita facile contro l’olandese. Il terzino non viene aiutato ne dal centrocampo ne dai compagni di reparto. Suo l’assist per l’1-0 di Pellegrini, ma dopo quello una vera e propria seguenza di errori. Ha bisogno di riposo ma dalla sua parte manca una valida alternativa. (dal 77′ Smalling 6: Mourinho mette la difesa a tre per far salire la Roma. I suoi interventi mettono ordine, ma non risolvono i problemi di stabilità).

Mancini 5: serataccia per il centrale giallorosso che non ha clienti facili. Caprari è in giornata e lo soffre particolarmente. Lento nelle giocate e nelle chiusure. Marca troppo da lontano, lasciando troppo spazio ai suoi avversari.

Ibanez 5: non si salva neanche il brasiliano che viene risucchiato nella poca affidabilità del reparto. La Roma va in confusione e con lui tutti i suoi difensori. Poco incisivo e con poca cattivera. Un passo indietro rispetto alle ultime gare disputate.

Calafiori 5: troppo timido sia in fase offensiva che in quella difensiva. Serviva riposo per un infortunato Vina, ma Calafiori non riesce mai a dare sfogo al suo potenziale. Spesso fuori posizione e sempre in ritardo sul suo marcatore. C’è tanto da lavore e da crescere ancora. (dal 77′ Mayoral Sv.)

Cristante 5.5: dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, si perde nella confusione generale: dovrebbe mettere ordine ma fa difficoltà ad arginare le avanzate del Verona. Prova un inserimento su punizione, ma colpisce solo la traversa superiore. È mancato un po’ di carattere e da lui, adesso, la tifoseria si aspetta molto di più.

Veretout 4.5: assente ingiustificato in una partita dove la sua grinta doveva essere l’elemento fondamentale per controllare il centrocampo. Sin dal primo minuto sembra spaesato, alla costante ricerda di una posizione. Senza di lui la Roma viene travolta, incapace di arginare un Verona aggressivo su ogni pallone. (dal 66′ Perez 5.5: entra per dare imprevedibilità, invece è lento nella manovra, optando sempre per il passaggio arretrato. Non salta l’uomo e le sue incursioni si spengono sul fondo).

Pellegrini 6.5: resta l’unica nota positiva in una serata da dimenticare. Il centrocampista della Roma dimostra di essere in un fantastico stato di forma, siglando l’1-0 con un colpo di tacco fantastico. Il 2-2 arriva da un suo passaggio per l’inserimento di Abraham, deviato da Ilic nella sua porta. Pecca un po’ di lucidità, forzando il tiro invece di cercare il passaggio.

Shomurodov 6: lotta su ogni pallone e cerca sempre di pressare alto. Il suo fisico gli permette di tenere palla e prova a far salire la squadra. Urla in un deserto di idee e va pian piano spegnendosi fino alla sostituzione. (dal 66′ El Shaarawy 5.5: entra e prova ad incidere, ma questa volta il miracolo non arriva. Sfiora il gol in un paio di occasioni, ma il Verona è ben barricato e i suoi guizzi non arrivano come previsto).

Zaniolo 5: ancora non è ai livelli del talento che aveva incantato l’ambiente romano. Zaniolo prova a fare il suo gioco ma viene sempre raddoppiato con rapidità. Manca di un tempo di gioco e non riesce a partire in profondità come vorrebbe. Il suo apporto è troppo basso, soprattutto nel ripiegamento difensivo. (dal 66′ Mkhitaryan 5.5: entra e prova ad incidere. L’armeno cerca di dettare i tempi, ma non riesce a far cambiare passo ai suoi compagni).

Abraham 5.5: fa fatica ad imporsi contro una difesa che lo ingabbia per bene. Poco movimento, ma qualche bella apertura di prima. Serve più profondità e qualche realizzazione in più: non riesce a vincere quasi nessun colpo di testa a centrocampo.

Mourinho 5.5: la Roma mostra qualche segno di stanchezza e di appagamento. Manca la classica grinta che l’aveva contraddistinta fin ora sia in Conference che in campionato. Le sostituzioni sono limitate in alcuni reparti e Karsdorp sta soffrendo il troppo utilizzo. È mancata la svolta a partita in corso con uno schema di gioco troppo prevedibile e facilmente leggibile dalla formazione gialloblu.