Lazio-Cagliari 2-2, le pagelle dei biancocelesti: Cataldi evita la sconfitta

Nonostante qualche sbavatura di troppo sopratutto da parte del reparto difensivo, un gran gol di Cataldi salva la Lazio. Buona la prestazione di Immobile. Bene anche Luis Alberto, Milinkovic e Zaccagni. Sottotono Luiz Felipe.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6: anche se il Cagliari ha due ottime occasioni, il portiere spagnolo non viene impegnato praticamente mai nel primo tempo. Nessuna colpa sui gol, ma nel secondo tempo incerto in qualche occasione;

Lazzari 6: grande velocità e tanto dinamismo continuo sulla fascia anche se cala alla distanza (dal 75′ Marusic 6: ordinaria amministrazione, senza lampi);

Luiz Felipe 5: prestazione insufficiente. Dopo la passività dimostrata sul gol di Joao Pedro, sua l’indecisione difensiva che porta al secondo gol del Cagliari;

Acerbi 6: solita autorevolezza e attenzione nelle chiusure nella prima frazione di gioco. Nella ripresa anche lui “dorme” sul gol degli ospiti;

Hysaj 6: lavoro non semplice contro Nandez oggi; nella prima occasione rilevante per il Cagliari perde un pericoloso pallone che macchia una prestazione tutto sommato sufficiente;

Milinkovic-Savic 6,5: subisce un infortunio alla spalla, ma non fa comunque mancare il suo apporto di tecnica e classe. Suo l’assist per il primo gol. Forse manca un po’ in fase conclusiva;

Leiva 6: uomo che dà geometrie e copertura tattica alla squadra, anche se in occasione del primo gol del Cagliari si lascia sorprendere come tutti i suoi compagni della difesa biancoceleste (dal 65’ Cataldi 7: entra subito in partita e salva il risultato con un gran gol all’incrocio dei pali);

Luis Alberto 6,5: si fa vedere continuamente nell’impostazione del gioco a centrocampo anche se non trova molti spazi per i suoi assist nel primo tempo. Al 74′ gran tiro ben respinto da Cragno. Offre poco dopo un ottimo assist per Immobile. Nell’arrembaggio finale della Lazio è tra i più propositivi (dall’88’ Akpa Akpro s.v.);

Pedro 6: inizia molto bene rendendosi spesso pericoloso con i suoi dribbling anche se poi cala un po’ alla distanza (dal 65’ Zaccagni 6,5: entra nel momento più delicato per la Lazio, ma con i suoi dribbling costringe spesso al fallo i difensori rossoblù come in occasione dell’espulsione di Zappa);

Immobile 6,5: alla prima vera occasione colpisce e con un gran colpo di testa sblocca la partita allo scadere del primo tempo. Sempre pericoloso per il resto della partita;

Felipe Anderson 6: abbastanza evanescente in alcuni momenti della gara. Solo raramente dà, con qualche dribbling, il contributo che ci si aspetta dalla sua tecnica come nell’assist sull’azione del pareggio della Lazio (dall’88’ Raul Moro s.v.).