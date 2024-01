Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

Mancano poche ore all’ultima gara ufficiale del 2023 per Milan e Sassuolo. La sfida, valevole per la 18° giornata di Serie A, si giocherà a San Siro alle ore 18 di sabato 30 dicembre. C’è tanta curiosità per due squadre agli antipodi della classifica, ma a caccia di tre punti che darebbero un sapore diverso a questo finale di anno. Ecco che Stefano Pioli, in emergenza difesa per le assenza di Tomori, Kalulu e Thiaw, si affiderà a Theo Hernandez come centrale al fianco di Kjaer, spazio a Florenzi sulla sinistra. Confermato il trio Pulisc, Loftus-Cheek, Leao dietro a Giroud (Jovic, recuperato, partirà dalla panchina).

Il Sassuolo di Dionisi dovrà fare a meno di Boloca (operato alla mandibola), ma potrà affidarsi al rientro di Berardi, giocatore storicamente pericoloso per la difesa rossonera. Presente dal 1′ l’ex Castillejo.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen, Henrique, Thorstvedt, Berardi, Castillejo, Laurienté, Pinamonti. Allenatore Alessio Dionisi