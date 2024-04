Juventus-Milan 0-0, le pagelle dei bianconeri: pareggio a reti bianche

La Juventus non va oltre lo 0-0 nonostante il buon numero di occasioni create.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: poco impiegato dagli avversari.

Danilo 6: prestazione ordinata, non commette sbavature.

Bremer 6,5: ottima partita, non concede nulla agli avversari.

Gatti 6,5: così come Bremer, chiude benissimo tutti gli spazi.

Kostic 5,5: prestazione mediocre, in linea con la sua stagione 2023/24. (Chiesa 6,5)

Rabiot 6,5: buona partita, anche se manca la sua presenza nell’area avversaria a cui ci aveva abituato la scorsa stagione.

Locatelli 5,5: un fantasma oggi, continua la sua stagione negativa.

Cambiaso 6,5: dà il suo ottimo contributo anche nel ruolo di mezz’ala. È sicuramente uno di quei giocatori da cui ripartire.

Weah 6: partita sufficiente, limita molto bene Leao soprattutto nel primo tempo. (McKennie 6)

Yildiz 5,5: tanto talento ma ancora gli manca qualcosa per incidere in questo genere di partite. (Miretti s.v.)

Vlahovic 6,5: buona prestazione nonostante non riesca a trovare il gol. (Milik 6)